Frohes neues!

imago images/Xinhua

Kambodschas Premierminister Samdech Techo Hun Sen hat wie viele andere Staats- und Regierungschefs auf der ganzen Welt am Donnerstag anlässlich des Neujahrsfests allen Chinesen und Kambodschanern chinesischer Herkunft alles Gute gewünscht. »Meine Frau und ich möchten bei dieser Gelegenheit gerne mit Ihnen allen feiern«, schrieb er auf Facebook. Unterdessen wurde auch in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh am Donnerstag vor dem königlichen Palast (siehe Bild) der Beginn des neuen Jahres Donnerstag nacht nach dem chinesischen Mondkalender gefeiert. (Xinhua/jW)