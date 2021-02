Vier EU-Staaten besorgt wegen Impfstoffexports in die USA

Christian Thiele/dpa Das Rennen um den besten Impfstoff gegen das Coronavirus hat begonnen

Brüssel. Mehrere EU-Staaten haben sich in einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission besorgt gezeigt, weil der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson in Europa produzierte Dosen seines Coronaimpfstoffkandidaten zur Endfertigung in die EU exportieren will. Die Regierungschefs von Österreich, Tschechien, Dänemark und Griechenland riefen die Kommission in dem Schreiben am Freitag auf, die Versorgung der Europäer mit dem Vakzin sicherzustellen. Es bestehe die Sorge, dass die US- Regierung später eine Rücksendung des fertigen Impfstoffs in die EU nicht erlauben könnte. (AFP/jW)