Kein Recht auf Nationalstolz

imago images / Photo12 / Ann Ronan Picture Library Manchen geholfen, manche verraten: Die polnische Bevölkerung verhielt sich gegenüber den verfolgten Juden sehr unterschiedlich (undatierte Aufnahme aus dem Warschauer Ghetto)

Im Warschauer Prozess gegen die beiden Historiker Barbara Engelking und Jan Grabowski ist am Dienstag ein erstinstanzliches Urteil ergangen. Das Gericht wies die Schmerzensgeldforderung in Höhe von umgerechnet 22.500 Euro gegen die beiden Wissenschaftler ab, verurteilte sie allerdings dazu, sich bei der Klägerin öffentlich zu entschuldigen und in einer künftigen Nachauflage des betreffenden Buches eine korrigierte Textfassung zu bringen. Engelking kündigte noch am Dienstag an, sie wolle in Revision gehen. Die nationalistische Organisation »Reduta Dobrego Imienia« (Festung des guten Namens), die die Klage gegen die beiden Historiker finanziert hatte, feierte das Urteil dagegen als Sieg.

Das scheint etwas übertrieben. Michal Jablonski, einer der beiden Anwälte der Historiker, wies darauf hin, dass das Gericht das strittige Buch »Und weiter ist Nacht« von 2018 ausdrücklich als wichtig gewürdigt und deutlich gemacht habe, dass es weiterhin möglich sein müsse, die Geschichte der Beziehungen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Polen während der deutschen Besatzungszeit auch kritisch zu erforschen. Insbesondere deshalb sei die finanzielle Forderung der Klägerin zurückgewiesen worden: Künftige Forscher dürften nicht durch das Risiko hoher Strafzahlungen abgeschreckt werden. Allerdings müsse bei Aussagen über konkrete Personen eine »erhöhte Sorgfaltspflicht« gelten. Die inkriminierte Aussage von Barbara Engelking, der längst verstorbene Onkel der selbst bereits 80jährigen Klägerin habe 1943 als Ortsvorsteher des Dorfes Malinowo im Nordosten Polens 22 Juden an die Deutschen ausgeliefert und sie damit dem Tode preisgegeben, sei nicht schlüssig genug bewiesen worden.

Was damals im Jahre 1943 tatsächlich geschehen ist, lässt sich wohl nicht mehr rekonstruieren. Die Aussage Engelkings beruht zentral auf dem Bericht einer einzigen Zeugin, Estera Siemiatycka. Die damals 25jährige Frau war nach der Auflösung des Ghettos in Drohiczyn als einzige ihrer Familie am Leben geblieben, irrte im Spätherbst 1942 durch die Wälder der Region und wandte sich in ihrer Not an den Ortsvorsteher von Malinowo, einen Edward Malinowski. Der habe ihr zwar den Großteil ihrer persönlichen Habe abgenommen, aber auch geholfen, indem er sie gegenüber den Deutschen als angeblich geflohene nichtjüdische Zwangsarbeiterin gemeldet habe. Siemiatycka wurde dann nach Deutschland geschickt und überlebte dort den Krieg. Für untergetauchte Juden war das tatsächlich eine bessere Chance, als sie damals im besetzten Polen bestand. Das ist unstrittig.

Die Passage, um die es in dem Prozess ging, stammt aus einer Aussage, die Siemiatycka 1996 gegenüber der USC Schoah Foundation aus den USA gemacht hatte. Darin hatte sie erklärt, sie sei Anfang 1944 auf Urlaub in Malinowo gewesen, wo sie mit einem anderen Bewohner, der auch Edward Malinowski hieß, Geschäfte gemacht hatte. Dort hätten »viele darüber geredet«, dass der Ortsvorsteher zusammen mit einem polnischen Förster an der Gefangennahme und anschließenden Erschießung einer Gruppe von 22 im Wald versteckten Juden durch deutsche Polizisten beteiligt gewesen sei. Das war dem Gericht als Argument zuwenig, zumal dieselbe Estera Siemiatycka 1949 bei einem Prozess gegen Edward Malinowski zu seinen Gunsten ausgesagt habe. Unter anderem deshalb wurde er schlussendlich freigesprochen. Siemiatycka begründete ihre Aussage später damit, sie habe Malinowski dafür danken wollen, dass er ihr persönlich das Leben gerettet habe. Was aber nichts an ihren Vorbehalten gegen sein sonstiges Handeln ändere.

Eine vieldeutige Situation, die im Kontext des 1.700 Seiten starken Buches, das sich mit »Überlebensstrategien polnischer Juden im besetzten Polen« und damit zwangsläufig auch mit dem Verhältnis jüdischer und nichtjüdischer Polen beschäftigt, eine Episode von zwei Absätzen darstellt. Engelkings mitangeklagter Kollege Jan Grabowski hat gegenüber jW am 9.2.2021 darauf hingewiesen, dass solche widersprüchlichen Verhaltensmuster in der Besatzungsrealität nicht selten gewesen seien. Viele Polen hätten den einen Juden geholfen und anderen nicht – oder ihnen sogar geschadet. Warum, sei heute nicht mehr nachvollziehbar.

Zu dem in der polnischen und internationalen Fachöffentlichkeit lebhaft verfolgten Prozess wäre es wohl kaum gekommen, wenn sich nicht die von der polnischen Regierung mitfinanzierte »Reduta Dobrego Imienia« des Falls angenommen hätte. Sie war es, die die Klägerin überhaupt veranlasste, vor Gericht zu ziehen. Sie bekam vom Gericht bescheinigt, dass ihr Versuch, ein individuelles Recht auf »Nationalstolz und nationale Würde« zu konstruieren, keine Rechtsgrundlage besitze. Denn das war der eigentliche Zweck des Verfahrens, das den beiden Autoren angehängt worden ist: die Grundlage dafür zu schaffen, künftig jede öffentliche Aussage, die von der offiziellen These abweicht, Polen sei eine Nation von Helden oder zumindest Opfern, unter Verfolgungsrisiko zu stellen. Dass sich die regierenden Rechten durch dieses Urteil von weiteren solchen Versuchen abhalten lassen, ist freilich zweifelhaft.