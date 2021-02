Das Quaken der Froschkönige

imago images/Future Image Wer hat den Impfstoff? Die Rheinischen Karnevalskorporationen wissen Bescheid (Puppenversion des Kölner Rosenmontagszuges 2021)

Der Frühling ist noch weit, aber die Sitten werden schon locker im Lockdownland. In Jüchsen im thüringischen Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben 90 Dorfbewohner am vergangenen Sonntag einen Faschingsumzug gefeiert, komplett mit Kostümen, geschmückten Fahrzeugen und Pferden. Bevor Sex mit der eigenen Tante an der Reihe war, hat die Polizei den Karneval beendet. Schmalkalden-Meiningen glänzte übrigens zum Zeitpunkt mit dem höchsten Inzidenzwert der Republik (471). Das Dorf Jüchsen hat 1.500 Einwohner, Tendenz fallend, und ist Teil einer Gemeinde mit dem treffenden Namen Grabfeld.

In Nürnberg rebelliert derweil der Elitenachwuchs. Oberstufler mehrerer Nürnberger Gymnasien sind in dieser Woche nicht zum Präsenzschichtbetrieb in die Penne zurückgekehrt, sondern in den Streik getreten. Sie wollen lieber online ganz als in der Schule halb unterrichtet werden, sagen sie. Und sie halten es wohl auch für karriereunverträglich, ohne bestandenes Abitur zu versterben.

Die gute Nachricht: Die Infektionszahlen sinken seit zwei Wochen leicht, und – das ist die schlechte Nachricht – schon geht das Gequake wieder los. Unsere 15 Landesfürsten und der Dilettierende Bürgermeister von Berlin D. C. haben schon damit angefangen, sich bei der Forderung nach Lockerungen gegenseitig zu überbieten. Ich muss zugeben, dass ich mich darüber freue, wenn die Leute ihre Läden bald aufmachen dürfen, und darauf, dass ich schon in 14 Tagen wieder in der Kaufstraße vor dem Kaffeehaus sitzen werde. Aber so werden wir es vermasseln. Die Mutanten sind schon da, die dritte Welle ist uns sicher, aber einen dritten Shutdown wird es nicht mehr geben. Sie werden die Toten als die mutmaßlich letzten vor der herbeigeimpften Herdenimmunität einfach in Kauf nehmen.

Wann auch immer die erreicht wird. Unsere Pandemiemanager in Brüssel und Berlin haben bei der Vorbereitung der Impfkampagne nachgewiesen, dass sie zu dumm sind, eine Faschingsparade mit zwei Treckern zu organisieren. Erwin Rüddel von der CDU, in Personalunion Vorsitzender des Bundestagsgesundheitsausschusses und Bezirkschef Rheinischer Karnevalskorporationen (sic!), enthüllte am 1. Februar im Deutschlandfunk, wer den ganzen Stoff hat: »In Israel hat man sehr viel für den Impfstoff bezahlt«, raunte er. Die schon wieder!

Während Faschingsprinz Rüddel den Schuldabwehrantiseuchenismus erfindet, treibt mich Finanzkasper Olaf Scholz in den Terrorismus. Er versucht gerade wieder, die Tabaksteuer zu erhöhen. Das geht so nicht weiter, wir brauchen eine Smokers Liberation Front! Die könnte nach dem Umsturz gleich noch die 16 unbrauchbaren Bundesländern in dreihundert handliche Herrschaftslosigkeiten aufteilen. Die überflüssig gewordenen Landesfürsten schicken wir dann zur Bewährung in die Impfstoffproduktion. Oder lieber doch nicht. Besser zum Sandsäckeschaufeln und Quaken ans Hochwasser, das kriegen sie vielleicht hin.