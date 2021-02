Neues Versagen der Geheimdienste: MAD übersieht Neonazi

MariusBulling/onw-images/imago images

Die Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag kritisierte am Mittwoch ein Versagen der Geheimdienste – hat der Militärische Abschirmdienst (MAD) einen Neonazi und Weggefährten von Stephan Ernst übersehen?

Nach HR-Informationen stand der straffällige und überregional bekannte nordhessische Neonazi Christian Wenzel noch bis vor kurzem im Dienst der Bundeswehr – siehe hessenschau.de, »Totalversagen des MAD: Neonazi Wenzel noch im Januar im Bundeswehr-Einsatz«. Dazu erklärt Hermann Schaus, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag: »Die neuen Erkenntnisse sind so erschütternd wie traurig. Seit über 20 Jahren ist Christian Wenzel bekennender Neonazi. Natürlich gibt es eine Akte beim Landesamt für Verfassungsschutz. Er wurde auf unseren Antrag als Zeuge im NSU-Untersuchungsausschuss vernommen. Wir haben ihm ein eigenes Unterkapitel in unserem Abschlussbericht gewidmet, allein 34mal taucht sein Name dort auf. Er ist ein Weggefährte von Stephan Ernst, dem er heute noch die Treue hält. Und der Militärische Abschirmdienst (MAD) will angeblich erst jetzt – nach der Berichterstattung über Wenzels Kandidatur für die AfD – auf ihn aufmerksam geworden sein? Das ist ein Totalversagen des MAD. Vor dem Hintergrund der neuen Erkenntnisse wollen wir in der morgigen Innenausschusssitzung von Innenminister Peter Beuth (CDU) wissen, ob, wann und in welcher Art und Weise das Landesamt für Verfassungsschutz Erkenntnisse über Christian Wenzel an den MAD weitergegeben hat. Unabhängig davon, wie die Frage beantwortet wird, zeigt sich einmal mehr sehr deutlich: Die Geheimdienste sind im Kampf gegen rechts Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.«

(…) Dem MAD zur Kenntnis: Der vorbestrafte Anführer der »Kameradschaft Kassel« (…) wurde im NSU-Komplex zeitweilig sogar als möglicher Mittäter oder Mitwisser in Betracht gezogen.

Die »Mieter*innengemeinschaft Kotti & Co.« Berlin bemängelte am Mittwoch einen Heizungsausfall bei minus zehn Grad am Kottbusser Tor – 310 Wohnungen betroffen:

Im Frühjahr 2019, nach mehrtägigen Heizungsausfällen, versprach die Deutsche Wohnen (börsennotierte deutsche Wohnungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, jW), die Warmwasser- und Heizungsanlagen in den Beständen am südlichen Kottbusser Tor auszutauschen. Seitdem sind zwei Jahre vergangen, und das Fazit bleibt gleich: Jeden Winter fallen hier die Heizungen aus.

Diesmal trifft es 310 Wohnungen in der Admiral-, Kohlfurter und Kottbusser Straße. Heizung und Warmwasser sind ausgefallen, und das bei extremen winterlichen Minusgraden. Die Deutsche Wohnen hat wiederholt bewiesen, dass sie unsere Häuser nicht instandhalten kann. Bereits am 3. Dezember 2020 wurden die Mieter*innen in der Kottbusser und Mariannenstraße per Aushang informiert, dass sie auf unbestimmte Zeit »mit Unregelmäßigkeiten oder sogar Ausfall der Versorgung« rechnen sollen.

Die Missachtung der gesetzlichen Pflichten des Unternehmens soll endlich Konsequenzen haben. Die Störungen, Fehlinformationen und Ausfälle haben System. Deswegen fordern wir heute – wie vor zwei Jahren – unverzüglich: 1.) den sofortigen Austausch der Wärmeerzeugungsanlagen aller Deutsche-Wohnen-Bestände am Kottbusser Tor. (…) 5.) Die Rekommunalisierung der Deutsche-Wohnen-Bestände am Kottbusser Tor! Wir unterstützen die Forderung nach Enteignung der Deutsche Wohnen SE.