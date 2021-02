Vernichtendes Urteil

photonews.at/imago images Tatort des Anschlags in Wien (5.11.2020)

Am Mittwoch hat die eigens dafür eingesetzte Untersuchungskommission dem Innen- und Justizministerium ihren Endbericht zum Wiener Terroranschlag von Anfang November eingereicht. Die Kommissionsmitglieder bemängeln schwere Versäumnisse beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT).

Die Strafrechtsprofessorin und Kommissionsvorsitzende Ingeborg Zerbes sprach am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur APA von »krassen« Erkenntnissen. Wie bereits in einem im Dezember 2020 veröffentlichten Zwischenbericht angedeutet, sei es im Vorfeld des Terroranschlags zu mehrfachem Behördenversagen gekommen.

Am Abend des 2. November 2020 begann in der Wiener Innenstadt ein islamistischer Attentäter um sich zu schießen. Dem Anschlag fielen vier Menschen zum Opfer, neun Minuten nach dem ersten Schuss wurde auch der Attentäter von der Polizei getötet. Bei dem 20jährigen handelte es sich um einen einschlägig bekannten Sympathisanten der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat«, der wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung in Haft gesessen hatte, jedoch vorzeitig entlassen wurde. Später konnte er offenbar vom Radar des Verfassungsschutzes verschwinden und unbemerkt seine Tat planen.

In den Tagen nach dem Attentat wurde öffentlich, dass es im Vorfeld zu schweren Ermittlungspannen gekommen war und der Anschlag eventuell hätte verhindert werden können. So hatte der spätere Attentäter im Sommer 2020 versucht, in der Slowakei Munition zu kaufen. Die slowakischen Behörden informierten das BVT darüber, allerdings ohne dass dieses Konsequenzen daraus zog. Der deutsche Verfassungsschutz hatte das BVT über ein Dschihadistentreffen in Wien in Kenntnis gesetzt, an welchem auch der spätere Attentäter teilnahm. Auch dieser Hinweis blieb folgenlos und versickerte im bürokratischen Niemandsland des BVT. In dem im Dezember veröffentlichten Zwischenbericht heißt es, es sei unklar, wieso »keiner der vorliegenden Sachverhalte an die Staatsanwaltschaft« gemeldet wurde.

Kurz nach dem Anschlag hatten Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) eine Untersuchungskommission einsetzen lassen. Diese übergab ihren Endbericht am Mittwoch an die beiden Ministerien, eine Veröffentlichung stand bis jW-Redaktionsschluss noch aus. »Es muss sichergestellt sein, dass durch eine Veröffentlichung keine laufenden Ermittlungen gefährdet werden«, hieß es aus dem Justizministerium. Daher wolle man den Bericht erst prüfen, bevor man die Öffentlichkeit über die Ergebnisse in Kenntnis setze.

Die Wiener Wochenzeitung Falter berichtete am Mittwoch in ihrem »Morgennewsletter« bereits über die Ergebnisse der Kommission. Laut Falter fällt das Urteil vernichtend aus, unter anderem seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unzureichend ausgebildet und verfügten über keine aktuellen Analysen zur Gefährdungslage bezüglich islamistischen Terrors in Österreich. In den Monaten vor dem Attentat seien brisante Informationen zwischen einzelnen Behörden nicht weitergereicht worden. Der Bericht zeichne laut Falter das »Bild eines multiplen Staatsorganversagens«.

Das Untersuchungsergebnis der Kommission reiht sich ein in die Pannenserie des BVT der vergangenen Monate. Erst im Januar war die Behörde in die Kritik geraten, da ein Exmitarbeiter verdächtigt wird, dem wegen Bilanzfälschung und Marktmanipulation international gesuchten Wiener Ex-Wirecard-Chef Jan Marsalek zur Flucht aus Europa verholfen zu haben. Ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes steht im Verdacht, vertrauliche Daten des BVT weiterverkauft zu haben. Angesichts des katastrophalen Rufs, der dem BVT mittlerweile im In- und Ausland vorauseilt, forderte die SPÖ am Dienstag eine komplette Neuaufstellung der Behörde.