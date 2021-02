Schleppende Regierungsbildung

imago images/Xinhua Der mit der Bildung einer Regierung beauftragte Draghi in Rom nach einem Gespräch mit Staatschef Mattarella (3.2.2021)

Die Bildung einer neuen Regierung in Italien unter Mario Draghi zieht sich hin. Vor einer Woche war der frühere Präsident der italienischen Staatsbank und Exchef der EZB von Italiens Präsidenten Sergio Mattarella beauftragt worden, aber den für Mittwoch vorgesehenen Bericht an den Staatschef musste er erneut verschieben. Dabei hatte zunächst eine Hochzeit der Opportunisten verschiedenster Couleur raschen Erfolg verheißen.

Es war erwartet worden, dass die Partei Lebendiges Italien (IV) von Matteo Renzi, die den Sturz der Regierung von Giuseppe Conte mit ihrem Rückzug aus selbiger ausgelöst hatte, »volle Unterstützung« zusagen würde. Nicht aber, dass die wichtigsten Parteien der bisherigen »Mitte-links«-Regierung – der sozialdemokratische Partito Democratico (PD), die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und Freie und Gleiche (LeU), trotz »gewisser Bedenken« mit wehenden Fahnen zu Draghi überlaufen würden. Die Sterne-Partei wie auch die faschistische Lega von Matteo Salvini entsagten obendrein scheinbar ihrer bisherigen Anti-EU-Haltung und sind bereit, eine den Weisungen aus Brüssel folgende Draghi-Regierung zu unterstützen.

Nun aber machte M5S-Gründer Giuseppe Grillo, der auch ohne Chefposten weiterhin die Richtung angibt, am Mittwoch Schwierigkeiten. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA befürchtet er bei einer Festlegung auf Draghi, dass die Basis bei einer Abstimmung auf ihrer Onlineplattform der Parteispitze einen Strich durch die Rechnung machen könnte – was am Ende sogar zu einer »Spaltung« führen könnte. Das Votum wurde zunächst verschoben.

M5S könnte, so ANSA, »eine Wende im Schicksal der Draghi-Regierung herbeiführen«. Denn der EU-Technokrat ist auf deren Stimmen in beiden Kammern des Parlaments angewiesen. In einem für Mittwoch anberaumten neuen Gespräch wollte Grillo von Draghi »ein Superministerium für den ökologischen Übergang« fordern – und so die Basis gewinnen.

Während im faschistischen Lager die Forza Italia (FI) des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi überschwenglich eine Regierung unter Draghi begrüßte, lehnen die Brüder Italiens (FdI) sie ab und sind allenfalls zur Stimmenthaltung bereit. Lega-Chef Salvini forderte für seine Mitarbeit gleich mehrere Ministersessel.

Dabei ist noch offen, ob Staatspräsident Mattarella einer Regierung mit Vertretern der Parteien zustimmen wird. Er hatte sich für eine überparteiliche »Expertenregierung« ausgesprochen. Laut ANSA wolle Draghi »eine gemischte Formel wählen, mit einigen Technikern in Schlüsselministerien und der Aufnahme einiger Politiker – Parteisoldaten. So soll eine Mehrheit, die von der Demokratischen Partei bis zur Lega reicht, geschaffen werden und Draghi in der Abgeordnetenkammer und im Senat vor Fallstricken bewahren«.

Während die bürgerlichen Medien sich im Lob für die »guten Ideen« des Herrn Draghi ergehen, bleiben die »wahren Probleme« unerwähnt. Das meint zumindest das kommunistische Magazin Contropiano. Unter dem Ex-EZB-Chef werde eine Exekutive in »absoluter Abhängigkeit von Brüssel« installiert, die einer »Logik der Umstrukturierung des Produktiv- und Sozialmodells auf europäischer Ebene« folgen werde. In Draghis Programm würden »produktive Sektoren« und »im Anschluss Arbeiter sich selbst überlassen«. Diese Exekutive werde sich in Richtung des »deutschen Modells« bewegen, das von der Hartz-IV-Gesetzgebung bestimmt werde. »Keine Hilfen«, aber »kleines Gehalt« für Minijobs, die zwangsweise angenommen werden müssen. Das sei »absoluter Hunger«, so Contropiano.