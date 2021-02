Erste Lockerungen wohl im März

Sven Simon / imago images Auch Gastronomiebetriebe bangen ob der Ungewissheit, wann sie wieder öffnen dürfen: Restaurant am Sendlinger Tor in München (10.2.2021)

Der Coronashutdown in der Bundesrepublik dürfte wohl noch mindestens bis März verlängert werden. Über das genaue Datum herrschte allerdings zwischen der Bundesregierung und den Länderchefs alles andere als Konsens. Die Bund-Länder-Beratungen starteten am Mittwoch nachmittag mit einiger Verzögerung und hielten bis jW-Redaktionsschluss noch an. In der Beschlussvorlage des Kanzleramts war eine Verlängerung der Beschränkung des öffentlichen Lebens bis zum 14. März vorgesehen. Die Länderchefs dagegen wollten zunächst nur bis zum 7. März den Shutdown aufrecht erhalten und Friseurbetriebe möglicherweise noch im Februar öffnen lassen. Das geht aus einem Papier hervor, auf das sich die Ministerpräsidenten am Mittwoch in ihrer Vorbesprechung zur Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geeinigt hatten.

Laut Entwurf der Bundesregierung, aus dem die Deutsche Presseagentur am Mittwoch zitierte, sollen die Länder »im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung« entscheiden. Vor einer Öffnung von Schulen und Kitas noch im Februar hatten Intensivmediziner gewarnt. »Wir müssen den Lockdown in dem jetzt bestehenden Umfang mindestens bis Anfang März fortführen«, erklärte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch. Auch der Präsenzunterricht an den Schulen solle bis dahin weiter ausgesetzt und Kitas geschlossen bleiben, sagte Marx. Denn diese würden »in großem Maße« zur Verbreitung des Coronavirus und dessen neuen Mutationen beitragen.

Oppositionspolitiker kritisierten erneut eine fehlende Beteiligung des Bundestags. So warf die Kovorsitzende der Fraktion Die Linke, Amira Mohamed Ali, am Mittwoch der Kanzlerin vor, am Parlament vorbeizuregieren. Entscheidungen müssten nach einer Debatte im Bundestag getroffen werden, schrieb Mohamed Ali im Kurzbotschaftendienst Twitter. Für diesen Donnerstag kündigte Merkel nach den Beratungen im Bundestag eine Regierungserklärung an. (dpa/jW)