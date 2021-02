Mehr Mitglieder

Berlin. Der 1. FC Union Berlin hat derzeit nicht nur in der Fußballbundesliga dem Lokalrivalen Hertha BSC den Rang abgelaufen. Trotz der Coronapandemie konnten die Köpenicker im vergangenen Jahr 2.215 neue Mitglieder begrüßen und somit mit insgesamt 37.360 Mitgliedern als größter Hauptstadtverein an den Charlottenburgern (37.192 Mitglieder) vorbeiziehen. Hertha hatte einen Zuwachs von 481 Mitgliedern, verzeichnet allerdings im vergangenen Jahr insgesamt 168 Mitglieder weniger als der Lokalrivale. Das ergab die neue Mitgliederstatistik des Landessportbunds Berlin, die am Dienstag veröffentlicht wurde. (dpa/jW)