Verringertes Strafmaß

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Rechtsanwalt der Verteidigung und sächsischer Landtagsabgeordneter: Joachim Keiler (AfD) vor Prozessbeginn im Verhandlungssaal (Dresden, 25.1.2021)

Der Fall beschäftigt bereits seit 2019 die Justiz im Freistaat. Mit dem Urteilsspruch vom vergangenen Donnerstag erhielten in Dresden nun vier weitere Mitglieder und Unterstützer der rechtsterroristischen »Gruppe Freital« Gefängnis- und Bewährungsstrafen. Damals waren in einem ersten Verfahren Mitglieder der Gruppe, die sich selbst »Bürgerwehr FTL/360« nannte, zu Freiheitsstrafen zwischen vier und zehn Jahren verurteilt worden. Man hatte ihnen unter anderem die Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mord zur Last gelegt.

Nur einer hinter Gittern

In dem nun beendeten zweiten Verfahren waren Anschläge auf eine Unterkunft von Asylsuchenden, den Pkw eines Stadtrates der Partei Die Linke und das Büro der Freitaler Linken Gegenstand der Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Dresden. Die lief für einen 27jährigen Angeklagten auf eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren hinaus. Nach Überzeugung der Richter soll er an zwei Anschlägen beteiligt gewesen sein. Ein 31 Jahre alter Mann erhielt eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ebenfalls auf Bewährung ausgesetzt wurde die sechsmonatige Haftstrafe gegen eine Frau gleichen Alters, der die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zur Last gelegt wurde. Sie hatte auf einem Foto der Gruppe mit Hitlergruß posiert und den Vorwurf gleich zu Beginn des Prozesses im September vergangenen Jahres dem Gericht gegenüber eingeräumt. Von anderen Straftaten will sie jedoch stets erst im Nachhinein erfahren haben. Anwalt der Angeklagten war Joachim Keiler, der zugleich Landtagsabgeordneter der protofaschistischen AfD und stellvertretender Vorsitzender des AfD-Landesverbandes Sachsen ist.

Gegen ein weiteres Mitglied der Gruppe, den 53jährigen Dirk A., hatte der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in der sächsischen Landeshauptstadt ebenfalls eine zweijährige Bewährungsstrafe verhängt. A. war bis 2019 Stadtrat für die faschistische NPD in Freital und soll Administrator der Freital-Gruppe gewesen sein. Auch er soll auf Fotos der Rechtsterroristen mit Hitlergruß zu sehen gewesen sein. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, zusammen mit einem weiteren Angeklagten rassistische Parolen im Ort geschmiert zu haben.

Vor dem Anschlag auf das Parteibüro von Die Linke soll er der Gruppe Hinweise gegeben haben, wie dieser erfolgreich durchzuführen sei. Die Angaben dazu, wie weit A. wirklich in den Terror der Rechten verwickelt war, blieben widersprüchlich. Im ersten Prozess hatte der Angeklagte Justin S. ausgesagt, A. sei »vollwertiges Mitglied« der Gruppe gewesen und habe diese mit Informationen über linke Demonstrationen und die Wohnorte von Asylsuchenden informiert.

Lang ist’s her

Mit den verhängten Strafen war das Gericht unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft geblieben, die zumindest in zwei Fällen Haftstrafen von zwei Jahren und zehn Monaten sowie drei Jahren und zwei Monaten gefordert hatte. Als Begründung für das am Ende geringer ausgefallene Strafmaß nannte das Gericht die lange Zeit zwischen den Taten und der Verhandlung. Ein dritter Prozess gegen zwei Männer und eine Frau, der im Zusammenhang mit der »Gruppe Freital steht«, ist weiterhin anhängig.

Vor den Prozessen gegen die rechtsterroristische »Gruppe Freital« hatte es teilweise drastische Kritik am Agieren der sächsischen Behörden gegeben. So hatte das Magazin Spiegel ermittelt, dass einer der Rechtsterroristen mutmaßlich Informant des Verfassungsschutzes gewesen sei. Zudem hatten sich die sächsischen Strafverfolgungsbehörden lange Zeit geweigert, den Fall an die Generalbundesanwaltschaft zu geben.