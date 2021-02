Zwei aus dem Netz

Das Berliner Theatertreffen reagiert auf die Pandemiebedingungen mit einer Neuerung: Erstmals sind zu dem Bühnenfestival auch zwei Produktionen eingeladen, deren Premiere online als Livestream stattfand. Das gelte für »Der Zauberberg« (Sebastian Hartmann) am Deutschen Theater und das hybride Format »Show Me A Good Time« vom Künstlerkollektiv Gob Squad, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer am Dienstag. Das Theatertreffen lädt jedes Jahr die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Auf die Liste schafften es u. a. auch »Automatenbüfett« (Barbara Frey) am Burgtheater Wien und Rainald Goetz’ »Reich des Todes« (Karin Beier) am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Das Festivial dürfte heuer erneut nur digital stattfinden. (dpa/jW)