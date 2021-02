Was vom Tage übrigblieb

Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa Noch einen Pieks zur Vollimmunität: Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos)

Israelische Verhältnisse an der Saale: In Halle sind bereits knapp 20 Prozent gegen Covid-19 geimpft. Zwar nicht vom plattenbausiedelnden Fußvolk, da sind es gerade einmal drei Prozent, die ihre erste Dosis abbekommen haben. Aber von den 56 Freizeitpolitikern im Stadtrat haben bereits zehn das begehrte Serum erhalten. Den Oberbürgermeister dazugezählt, kommt Halle auf eine rekordverdächtige Impfquote.

Ermöglicht wurde diese Planübererfüllung durch das umsichtige Handeln der Stadtobersten. Wurden Termine beim Impfzentrum nicht wahrgenommen, versorgten sich OB und Stadtrat am Ende des Tages mit den übriggebliebenen Spritzen. Dieses ressourcenschonende Vorgehen haben sich die Hallenser vom Wittenberger Landrat abgeschaut, der beim allabendlichen Kontrollgang durch das Impfzentrum eine nicht vollständig entleerte Spritze nachnutzte. Nun müssen die Politiker hoffen, in nächster Zeit erneut eine überflüssige Impfdosis irgendwo rumliegen zu sehen, damit sie ihre volle Immunität erreichen.

Nun könnte man einwenden, dass doch die Hochbetagten, Heimbewohner und Pflegekräfte zuerst auf zufällig gefundene Spritzen zugreifen sollten. Doch ist es gar nicht so einfach, diese Personen zu kontaktieren. So spontan. Per Fax. Am Freitag. Und dann noch nach 13 Uhr.