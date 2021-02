Öl für die Exportwalze

ZUMA Wire/imago images Die Ausfuhren steigen. Für deutsche Kapitalisten läuft es wieder wie geschmiert

In der Coronapandemie sind die deutschen Exporte gesunken. Die Warenausfuhren nahmen 2020 gegenüber 2019 um 9,3 Prozent auf 1,2047 Billionen Euro ab, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Es war der stärkste Rückgang seit der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2009. Das Importvolumen verringerte sich im vergangenen Jahr um 7,1 Prozent auf 1,0256 Billionen Euro. Zeitweilige Grenzschließungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 hatten das Exportgeschäft deutlich gemindert.

Vor allem die gestiegene Nachfrage aus China schob zuletzt die Geschäfte der deutschen Exporteure an. Die Volksrepublik hatte bereits Ende des ersten Quartals 2020 die ökonomischen Belastungen durch die Coronakrise weggesteckt und am Jahresende ein Wachstum des BIP um 2,3 Prozent verzeichnen können. Im Dezember 2020 stiegen die Ausfuhren in die Volksrepublik um 11,6 Prozent auf 9,3 Milliarden Euro gegenüber Dezember 2019. Auch die Warenlieferungen in die Vereinigten Staaten nahmen um 8,4 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zu. Damit stiegen die BRD-Exporte in die USA im Vorjahresvergleich erstmals seit Februar 2020 wieder an.

Der exorbitanten deutschen Ausfuhren basieren hauptsächlich auf dem niedrigen Lohnniveau im Inland. Konzerne in der BRD können relativ günstig produzieren und dadurch einen größeren Anteil ihrer Gewinne akkumulieren. Kapital wird exportiert, so dass sich das Ausland gegenüber der BRD verschuldet. Berlin befeuert dieses merkantilistische Wirtschaftsmodell so stark, dass es selbst verbündeten Staaten wie den USA ein Dorn im Auge ist. Der Internationale Währungsfonds mahnte zuletzt an, Berlin müsse mehr öffentliche Investitionen tätigen, um die exzessiven Leistungsbilanzüberschüsse (Differenz der Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft) abzubauen. Schließlich lagen diese in Deutschland zwischen 1871 und Mitte der 2000er relativ konstant bei rund vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Berlin nutzte die Finanzkrise 2008, um seine ökonomische Vormachtstellung in der EU auszubauen. Seither beträgt der Leistungsbilanzüberschuss zwischen sechs und neun Prozent des BIP.

Hiesige Unternehmen streben an, möglichst schnell das Exportvolumen von vor dem Ausbruch der Coronapandemie zu erreichen. Für dieses Jahr rechnet der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) mit einem deutlichen Plus. Das Vorkrisenniveau soll demnach spätestens im Sommer 2022 wieder erreicht werden. Im Januar hatte sich die Stimmung unter den deutschen Exporteuren sogar deutlich aufgehellt. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie stiegen im Januar von 1,9 Punkten auf 6,0 Punkte. Das war der beste Wert seit Oktober. Während die Industrieproduktion in der ersten Coronawelle eingebrochen war, ging die Arbeit in den meisten Betrieben in der zweiten Welle weiter. Die Grenzen blieben für den Handel geöffnet. (dpa/jW)