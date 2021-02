Schuldenschnitt gefordert

Yorgos Karahalis /REUTERS Protestaktion 2014 in Athen gegen das Diktat der »Troika« aus Europäischer Kommission, EZB und IWF

In der Coronakrise nehmen die Euro-Länder in großem Stil neue Schulden auf. Doch vor allem in Südeuropa waren die öffentlichen Haushaltsdefizite bereits im Zuge der Euro-Krise drastisch in die Höhe getrieben worden. Was tun? In einem Aufruf vom vergangenen Freitag fordern eine Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern und Politikaktivisten um den französischen Ökonomen Thomas Piketty einen Schuldenschnitt. Im Fokus stehen die Ausstände der Euro-Länder bei der Europäischen Zentralbank (EZB).

Schließlich, so das Argument, halte die EZB mittlerweile rund 25 Prozent der öffentlichen Schulden ihrer Mitgliedsländer. Dieses Geld »schulden wir mit anderen Worten uns selbst«, heißt es im Aufruf, der unter dem Titel »Schulden abschreiben, Zukunft gestalten« in mehreren europäischen Tageszeitungen veröffentlicht wurde. Die Unterzeichner fühlen sich verpflichtet, darauf aufmerksam machen, dass die EZB den Staaten »unverzüglich die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen könnte, nicht nur ihren ökologischen Umbau zu finanzieren, sondern auch die von der aktuellen schrecklichen Gesundheitskrise verursachten schweren sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Schäden zu reparieren«.

Konkret gefordert wird, dass die »europäischen Staaten« mit der EZB Abkommen schließen, denen zufolge die Zentralbank bestehende Schulden im Volumen von 2,5 Billionen Euro abschreibt und sich die profitierenden Staaten im Gegenzug zu einem »sozialen und ökologischen Sanierungsplan« im gleichen Umfang verpflichten. Endlich würde es dann mit dem längst überfälligen Abbau des bestehenden Investitionsstaus klappen. Schließlich, so das Argument, würden die Abkommen mit der EZB »die Staaten daran hindern, sich ihren Pflichten zu entziehen.«

Abgesehen davon, dass dieser Weg bestenfalls für die 19 Euro-Länder denkbar wäre, nicht aber für alle übrigen der 27 EU-Staaten und erst recht nicht für die rund 50 »europäischen Staaten«: Natürlich wird es so nicht kommen. Die Autoren stellen mit Verweis auf das niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre ganz richtig fest, dass die Investitionen allein aus politischen Gründen bislang ausgeblieben sind. Doch damit sich das durch die vorgeschlagenen Abkommen ändert, müsste die EZB als Vertragspartner der Staaten ein Interesse daran haben. Woher soll dieses rühren? Zu Recht heißt es im Aufruf, dass die EZB »zwar von der politischen Macht unabhängig ist, nicht aber von den Finanzmärkten«. Die Finanzmärkte als Treiber sozialstaatlicher Expansion?

Ein Blick auf die Rolle der Notenbank während der Euro-Krise 2010 bis 2018 zeigt, dass diese zum schieren Gegenteil neigt. So war die EZB der Hardliner unter den »Troika«-Institutionen, der in Griechenland, Portugal und bei anderen hochverschuldeten Mitgliedern der Währungsunion in einem Ausmaß den Rückbau von Sozialstaatlichkeit, öffentlichen Dienstleistungen und Arbeitsstandards erzwungen hat, das seinesgleichen sucht. Als in Athen 2015 dann eine Regierung ins Amt kam, die tatsächlich soziale und ökologische Investitionen vorantreiben wollte, hat die EZB nicht gezögert, die geldpolitischen Daumenschrauben immer weiter anzuziehen, bis die neue Regierung alles unterschrieben hat, was die »europäischen Partner« verlangten.

Zudem zeigen die beiden Schuldenschnitte, die Griechenland seinerzeit gewährt worden waren, dass die Mitgliedstaaten des kapitalistisch-imperialistischen Gebildes EU zu internationaler Solidarität nicht in der Lage sind und dass die Schulden der Peripherie für die Kapitalfraktionen des Zentrums ein wichtiges Werkzeug sind, um Kontrolle auszuüben und Veränderungen (»Reformen«) entlang der eigenen Wirtschaftsinteressen zu erzwingen. Sie werden daher nicht zulassen, dass diese einfach so abgeschrieben werden. Den ersten Schuldenschnitt für Athen gab es 2011, nachdem die EU-Staaten und der Internationale Währungsfonds bereits rund 90 Prozent der griechischen Ausstände von Privatbanken übernommen und als »Gegenleistung« drastische Kahlschlagsprogramme durchgesetzt hatten. Den zweiten gab es 2018 in Form einer Ankündigung, dass man vielleicht irgendwann nochmal was machen kann, wenn die Regierung weiterhin fleißig privatisiert, »liberalisiert« und »dereguliert«.

Bevor die Staaten und Institutionen der EU angefangen haben, Griechenland zu »retten«, lag die Schuldenquote des Landes bei 109 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Heute beträgt sie 181 Prozent des BIP. Für die Unterzeichner des Aufrufs wären die angeregten EZB-Abkommen ein »starkes Signal dafür, dass Europa sein Schicksal wieder selbst in die Hand nimmt«. Den Menschen in der von der Pandemie schwer betroffenen Mitgliedstaaten wäre das eher nicht zu wünschen. Neoliberale, demokratiebefreite Institutionen wie die EZB sind für die gewünschten sozial-ökologischen Investitionen ein Hindernis, das es via Entmachtung beziehungsweise eine Ausdehnung demokratischer Kontrolle aus dem Weg zu räumen gilt.