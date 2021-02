Chronisch unterversorgt

imago/BildFunkMV Bleibt nicht unwidersprochen: Protestkreuz gegen fehlende Behandlung (Zempin, 27.5.2017)

Eltern – besonders im ländlichen Raum – kennen das Problem: Müssen die Kinder einmal ins Krankenhaus, dann sind lange Anfahrtswege oft die Regel. In Großstädten sind die Einrichtungen häufig überlastet, so dass ein Kind mitunter nicht in einer Klinik aufgenommen werden kann.

Die Behandlungswege für Kinder und Eltern würden immer länger, sagte Harald Weinberg (Die Linke) am Dienstag auf jW-Anfrage. Weinberg ist Sprecher für Krankenhauspolitik seiner Partei im Bundestag. Das System der Fallpauschalen schaffe immer Gewinner und Verlierer, und die Kinderstationen gerieten fast zwangsläufig in die roten Zahlen und würden häufig geschlossen. Für die Versorgung der jungen Patienten sei das eine Katastrophe.

Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) machte vor wenigen Tagen einmal mehr auf das Pro­blem aufmerksam. Gerade »in ländlichen Räumen hier im Osten« seien Kinderkliniken bedroht, sagte er der dpa. Weil die Kliniken nach dem System der Fallpauschalen vergütet würden, rechneten sie sich oft nicht.

Wie man das Problem beheben will, darüber scheiden sich die Geister. Die Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Sachsen-Anhalt hatten im Bundesrat eine Initiative eingebracht, um die Pädiatrie aus dem System der Fallpauschalen herauszulösen. Die Initiative wurde an den Gesundheitsausschuss des Bundesrates verwiesen.

Die Linke geht in ihren Forderungen weiter: Sie will nicht nur die Pädiatrie aus dem System der Fallpauschalen herauslösen – sie will das System ganz abschaffen. Einen entsprechenden Antrag hat sie Ende Januar in den Bundestag eingebracht. Die Fallpauschalen sollen durch »ein System der Selbstkostendeckung« ersetzt werden.

Was die Kinderstationen zur Zeit vergütet bekommen, spiegelt nicht den tatsächlichen Aufwand wider. Das liege unter anderem daran, dass die Pauschalen sich nur an den durchschnittlichen Kosten einer Behandlung orientierten, sagte Weinberg. Doch in der Kinder- und Jugendmedizin sei regelmäßig ein größerer personeller und zeitlicher Aufwand erforderlich als bei Erwachsenen. »Bei einem Kleinkind eine notwendige MRT-Untersuchung durchzuführen benötigt nachvollziehbar mehr Zeit als bei einem Erwachsenen«, und eventuell müsse auch ein Anästhesist hinzugezogen werden, da das Kind sonst nicht ruhig liegen bleibe.

Im vorigen Jahr begrüßte die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) die Bundesratsinitiative. Damit Eltern mit ihren Kindern auch in ländlichen Gegenden noch eine Lebensperspektive sehen könnten, sei eine flächendeckende Versorgung in der Kindernotfall- und -intensivmedizin unabdingbar, erklärte Florian Hoffmann, Sprecher der DIVI-Sektion »Pädiatrische Intensiv- und Notfallmedizin«. Die Ausrichtung des Gesundheitssystem nach ihrer Wirtschaftlichkeit müsse deshalb korrigiert werden.

Weil sie wenig Geld einbringen und viel Personal und Technik benötigen, haben Kinderstationen in Krankenhäusern einen schweren Stand. Das Deutsche Ärzteblatt berichtete 2019 über das Ergebnis einer Studie, die das näher untersucht hat. Sie würden in Kliniken als ein »defizitäres Anhängsel« gesehen, das man zwar brauche, aber so klein wie möglich halten wolle, heißt es dort. In vielen Bereichen der Kindermedizin könne die Grundversorgung nur durch Spenden und Drittmittel aufrechterhalten bleiben, fährt der Bericht fort. Selbst Universitätskliniken seien zunehmend gezwungen, »Gelder für Forschung und Lehre entgegen den gesetzlichen Bestimmungen zum Ausgleich von Defiziten der Krankenversorgung« zu verwenden.

Der wirtschaftliche Druck bewirkt aber auch eine Verschiebung der Prioritäten innerhalb der Pädiatrie. Weil manche Behandlungen mehr einbrächten als andere, würden »Personal und Ressourcen vorrangig in ertragreiche Bereiche gesteuert«. Dagegen blieben »chronisch und schwer kranke Kinder« unterversorgt.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ging die Zahl der Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin sowie für Kinderchirurgie von 539 im Jahre 1991 auf 444 im Jahre 2017 zurück. Gleichzeitig sei die Zahl der Betten von 35.160 auf 20.331 gesunken.