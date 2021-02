Desaster oder Farce?

Sydney Low/imago images/ZUMA Wire Hier endet die Siegesserie: Sabalenka schlägt bei der Gippsland Trophy auf gegen Kanepi

Gestern haben sie begonnen, als ob nichts Außerplanmäßiges geschehen wäre – die Australian Open. Unter einem guten Stern stehen sie nämlich nicht, zumindest nicht, wenn man die von Quarantänemaßnahmen geprägten diversen Vorbereitungsturniere auf den Courts im Melbourne Park in der vergangenen Woche zum Maßstab nimmt. Da herrschten einmal mehr Chaos und Verzweiflung, Desaster und Farce. Warum aber sollte es ausgerechnet in der Tenniswelt anders zugehen als anderswo?

Die anreisenden Spielerinnen und Spieler mussten sich, bis vorletzte Woche, 14 Tage lang in Quarantäne begeben. Für einige Dutzend von ihnen, die bei ihrer Anreise mit auf SARS-CoV-2 positiv getesteten Personen in auch nur entfernten Kontakt geraten waren, war die Quarantäne besonders strikt. Sie durften ihre Hotelzimmer nicht verlassen. Speziell für die daher unter Trainingsrückstand leidenden Spielerinnen hatten Tennis Australia und die Women’s Tennis Association (WTA) kurzfristig ein Turnier aus dem Boden gestampft, die Grampians Trophy. Simultan dazu waren zuvor, neben dem überflüssigen ATP Cup, auf denselben Courts bereits zwei weitere WTA-500er angesetzt worden, die Gippsland Trophy und die Yarra Valley Classic.

Das ist eine erwähnenswerte Neuerung: Die WTA hat ihre Turnierklassifikation der Spielervereinigung ATP angepasst, statt der alten Kategorien »International«, »Premier« usw. gibt es seit diesem Jahr auch WTA-250er, -500er und -1.000er. Das vereinfacht den Überblick in der Tat. Leider ist die willkommene Vereinfachung letztlich nur ein grotesker Etikettenschwindel. Man würde doch beispielsweise annehmen dürfen, dass es für den Sieg bei einem WTA-500 folgerichtig auch 500 Weltranglistenpunkte gäbe. Dem ist nicht so. Es sind weiterhin 470, wie von jeher bei einem »Premier«-Turnier. Von einer gerechteren Preisgeldverteilung kann ebenfalls nicht die Rede sein. Aber wen kümmern schon Zahlenspiele oder die Weltrangliste. Letztere ist seit ihrer Reform dank des globalen Lockdowns im vergangenen Frühjahr ohnehin bis zur Sinnlosigkeit verzerrt. So hat die aktuelle Nummer acht der Welt – folglich auch die achte der Setzliste bei den Australian Open –, Bianca Andreescu, im gesamten vergangenen Jahr nicht ein einziges Match absolviert. Ihr Debüt nach gut 15 Monaten Spielpause gab die Siegerin der US Open von 2019 dann tatsächlich gestern in der ersten Runde der Australian Open, mit Mühe überstand sie dieses Match gegen Mihaela Buzarnescu mit 6:2, 4:6, 6:3.

Das erste WTA-500 dieses Jahres gewann in der zweiten Januarwoche die Belarussin Aryna Sabalenka in Abu Dhabi. Es war Sabalenkas dritter Turniersieg in Folge. Sabalenkas Siegesserie endete in der Vorbereitungswoche in Melbourne gegen Kaia Kanepi, die wiederum am Sonntag im Finale der Gippsland Trophy stand, wo sie gegen Sabalenkas angestammte Doppelpartnerin Elise Mertens verlor. Bei den Australian Open ist Sabalenka an sieben gesetzt, sie gewann ihr Erstrunden-Match gegen Viktoria Kuzmova mit 6:0, 6:4.

Es mag etwas unübersichtlich erscheinen, in der direkten Vorwoche der Australian Open gleich drei WTA-500er simultan austragen zu lassen. Zur Farce wurde es, als ein Angestellter eines der Spielerhotels, der nebenbei als Taxifahrer arbeitet, positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Für den folgenden Tag wurden in Melbourne sicherheitshalber sämtliche Matches abgesagt, nach einem Tag Pause ging es am Freitag weiter. Doch direkt vor den Australien Open hatten sowieso viele Spielerinnen aus dem erweiterten Favoritenkreis keine Lust zu spielen. Simona Halep verlor ihr Viertelfinale gegen Jekaterina Alexandrowa 2:6, 1:6. Naomi Osaka und Serena Williams traten zu den Halbfinals am Sonnabend erst gar nicht an. Fleißig zeigte sich allenfalls Lokalmatadorin und Weltranglistenerste Ashleigh Barty, die das Finale der Yarra Valley Classic gegen Garbiñe Muguruza 7:6, 6:4 gewann.

Wie ernsthaft wiederum die vorgeschobenen Verletzungen der Mitfavoritinnen waren, zeigen die Ergebnisse der ersten Runde bei den Australian Open: Serena Williams gegen Laura Siegemund: 6:1, 6:1, Naomi Osaka gegen Anastasija Pawljutschenkowa: 6:1, 6:2 , Simona Halep gegen die australische Wildcard Lizette Cabrera: 6.2, 6:1.

Niemand nimmt WTA-Turniere noch ernst. Sie sind zum Anhängsel der Majors verkommen. Dieses Missverhältnis sorgt vielleicht in den nächsten 14 Tagen für die große Show, für die ökonomische wie sportliche Basis des Profitennis aber ist es tödlich.