Kuratorische Handschrift

Der ehemalige Direktor der Berliner Nationalgalerie, Udo Kittelmann, ist neuer künstlerischer Leiter am Museum Frieder Burda in Baden-Baden. Dort verantworte er die für das kommende Jahr geplanten Ausstellungen »Margaret und Christine Wertheim: The Institute for Figuring« und »Die Maler des Heiligen Herzens«, teilte das Museum am Montag mit. »Er wird uns mit starker kuratorischer Handschrift an das Zeitgenössische anbinden – und auch den interdisziplinären Dialog suchen«, erklärte Museumsdirektor Henning Schaper. (dpa/jW)