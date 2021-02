Chips zum Fressen gern

imago/allOver-MEV Mit heißer Nadel gestrickt: Die Produktion von Mikrochips wird drastisch hochgefahren

Das Rennen um Mikrochips ist eröffnet. Am Montag gab der britisch-deutsche Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor (DS) bekannt, dass er für 4,9 Milliarden Euro vom japanischen Konkurrenten Renesas Electronic übernommen werde. Seit dem Frühjahr 2020 hat sich der DS-Aktienkurs mehr als verdreifacht. Der Konzern ist seit längerem bestrebt, sich unabhängiger vom Großkunden Apple zu machen. Bislang bietet er Audio-, Schnellade- und Bluetooth-Chips für Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte an. Renesas hingegen ist Spezialist für Chips, die in Autos eingesetzt werden.

Besonders die Autoindustrie fragt seit Wochen wie verrückt weltweit Mikrochips nach. Die großen Hersteller in Deutschland haben seit Mitte Januar bereits Tausende Beschäftigte auf Kurzarbeit gesetzt. Ein Produktionsausfall von bis zu vier Millionen Fahrzeugen drohe. Die Funktion der Chips ist simpel, aber in Zeiten der Digitalisierung unerlässlich. Das Wunder liegt darin begründet, dass sie in der Lage sind, in Intervallen Strom zu leiten oder auch zu isolieren. In einem Pkw werden bis zu 5.000 Halbleiterchips eingebaut. Und an diesen Teilen fehlt es.

Der Mangel hat mehrere Ursachen: In der Pandemie werden Halbleiter für Beatmungsgeräte benötigt. Mehr Menschen sitzen zu Hause und konsumieren Unterhaltungselektronik. Doch auch der US-Handelskrieg gegen China hat damit zu tun. So hielten US-Konzerne wegen der gestiegenen Unsicherheit Chips auf Lager, erläuterte Lars-Peter Häfele, Analyst der »Boston Consulting Group«, in der aktuellen Wirtschaftswoche. Washington hatte in den vergangenen Monaten Chiphersteller mit Strafzöllen bedroht, sollten sie in die Volksrepublik exportieren (siehe jW vom 10.8.2020). Die Halbleiterindustrie in China steckt noch in den Kinderschuhen. Die Trump-Regierung hatte es darauf abgesehen, die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft zu hemmen. Die Autobauer seien aber auch selbst für die heutige Misere verantwortlich, so Häfele. In der Coronakrise hätten sie Bestellungen reduziert, um kurzfristig Kosten zu senken. Nun müssten die Chiphersteller sich erst wieder auf die neuen Kapazitäten einstellen – und die Produktion ist bisweilen eine schwere Geburt: Bis zu neun Monate könne die Produktion eines Halbleiters in Anspruch nehmen. Hinzu komme, dass wichtige Rohstoffe wie Silizium, die vor allem in Asien gefördert werden, da dort die Stromkosten geringer sind, nicht in ausreichender Menge bereitgestellt werden konnten. In China hätten etwa wegen der Wasserknappheit im Sommer Wasserkraftwerke runtergefahren werden müssen.

Taiwan hat Deutschland angesichts des Mangels an Computerchips in der Autoindustrie seine Unterstützung angeboten. Die abtrünnige chinesische Provinz ist ein Zentrum für Mikroelektronikproduzenten wie den Branchenprimus »Taiwan Semicoductor Manufacturing Company«. Wirtschaftsministerin Wang Mei Hua sagte am 28. Januar in Taipeh, sie habe Deutschlands diplomatischem Vertreter in Taiwan und anderen Repräsentanten der EU zugesagt, sich für eine Ausweitung der Chipproduktion während der Pandemie einzusetzen. Zugleich hoffe sie, dass Deutschland Taiwan helfen könne, Impfstoffe zu erwerben.

Und was machten die Deutschen zum Dank? Das größte Geldhaus der Bundesrepublik versuchte kurzfristig Profit aus der Angelegenheit zu ziehen. Wegen des weltweiten Runs auf die Chips ist der Taiwan-Dollar im Verhältnis zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit 23 Jahren geschossen. Wie die Zentralbank in Taipeh am Sonntag berichtete, hätten mehrere ausländische Finanzinstitute Unternehmen geholfen, Währungsspekulationen mit Termingeschäften zu betreiben. Acht der führenden Lebensmittelhändler Asiens hätten mit Hilfe von sechs ausländischen Banken Ende Juli zusammen elf Milliarden US-Dollar (neun Milliarden Euro) an Lieferpositionen in Taiwan-Dollar aufgebaut. Die Positionen basierten auf physischen Getreidegeschäften in Übersee, die absichtlich über ihre taiwanesischen Einheiten abgewickelt wurden, um aus der lokalen Währung Spekulationsgewinne zu ziehen. Dies könne die Stabilität des taiwanesischen Devisenmarktes beeinträchtigen. Mit von der Partie waren die niederländische ING, die US-Citigroup sowie die Australia and New Zealand Banking Group, die zwischen zwei und neun Monate vom taiwanesischen Devisenhandel ausgeschlossen werden. Die Deutsche Bank dürfte es mal wieder am tollsten getrieben haben. Die Banker werden wegen ihrer Machenschaften für zwei Jahre vom Derivatehandel mit Taiwan-Dollar ausgeschlossen.