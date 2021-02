Liebesgrüße aus Brüssel

imago images/Satakorn Kassette, kennen Sie noch? Auf so einem Tape erschien 1980 »From Brussels with Love«

Die CD-Kompilation, die ich gerade in der Hand halte, war einmal eine C-80-Kassette, veröffentlicht zur Jahreswende 1980/81. Genauer: am 20. November 1980; ausnehmend freundlich, wenngleich nicht sonderlich differenziert rezensiert in der Zeitschrift Sounds. 80 Minuten Musik zum Preis einer Maxisingle, liebevoll-aufwändig gestaltet.

Die Kompilation »From Brussels with Love« war die Langformpremiere des belgischen Labels »Les Disques du Crépuscule« und zugleich ein Versprechen. Denn seinerzeit war die Idee ja noch recht neu: ein Label mit einer Corporate Identity, einer Autorenhandschrift, hoher Wiedererkennbarkeit und ästhetischer Zuverlässigkeit zu versehen. Zumindest im Lande Pop. Okay, in Frankreich arbeitete »Sordide Sentimental« an einem ähnlichen Konzept mit Künstlerinnen und Künstlern wie Throbbing Grizzle, Joy Division oder The Bizarros. Aus den USA fällt »Ralph Records« in den Blick, mit den Residents, ­Tuxedomoon und Chrome. Und natürlich gab es »Factory Records« aus Manchester.

Was »From Brussels with Love« anzubieten hatte, war fröhlicher Eklektizismus mit einem übergreifenden Konzept. 1981 charakterisierte Sounds das Label etwas lapidar als »Unterabteilung von Factory«, in Sachen Fanperspektive und Ästhetik sicher nicht falsch, waren doch auf der Kompilation A Certain Ratio, The Durutti Column, Factory-Produzent Martin Hannett und die Joy-Division-Reste, die später New Order werden sollten, zu hören. Diese Manchester-Connection war geschäftlich ein loser Verbund, was dazu führte, dass bestimmte Factory-Acts wie The Durutti Column oder Section 25 ihre Singles auf Factory Benelux/Les Disques du Crépuscule veröffentlichten.

Doch damit ist die Qualität von »From Brussels with Love« nicht hinreichend beschrieben. Mit dieser Kompilation entwarf sich das Label emphatisch als ästhetischer Transitraum für mehr als nur Musik. Zu diesem Konzept gehörte etwa auch eine im Herbst 1979 gegründete Location: der multimediale Kunstraum »Plan K«, das Areal einer ehemaligen Zuckerraffinerie in der Rue de Manchester in Molenbeek. Das Booking der Venue besorgten neben dem Gründer und Avantgarde-Choreographen Frédéric Flamand auch der studierte Ökonom und Fanzine-Autor Michel Duval und Annik Honoré, die zu der Zeit als Sekretärin in der belgischen Botschaft in London arbeitete. Honoré vermittelte dann auch den Kontakt zu Joy Division, die am 16. Oktober 1979 das Eröffnungskonzert des »Plan K« spielten. Zusammen mit Cabaret Voltaire. William S. Burroughs und Brion Gysin waren mit Lesungen mit von der Partie. In den folgenden Monaten gastierten im »Plan K« unter anderen Scritti Politti, Swell Maps, Spizz Energi, The Human League, The Pop Group, die Young Marble Giants, Delta 5, The Slits, die Psychedelic Furs und im Januar 1980 noch einmal Joy Division.

Neben den Konzertveranstaltungen entstand ein Fanzine mit dem Namen Plein Soleil, gestaltet von den Graphikern Jean-François Octave und Benoît Hennebert, die auch für die Konzertplakate und später die Plattencover verantwortlich zeichneten. Auch in deren Werken kann man eine Nähe zu einschlägigen Arbeiten von Peter Saville oder Neville Brody nicht übersehen. Schon das Cover von »From Brussels with Love« dockt recht offen an bei Savilles Covergestaltung für »Closer« von Joy Division. Eine Dosis Cinephilie rundete zudem das ästhetische Design des Labels ab. So aktualisierte die Kompilation mit der Katalognummer TW007 (TW wie Twilight) die Bond-Referenzen gleich zweimal, wenngleich, zumal aus heutiger Sicht, etwas aufdringlich.

Aber »From Brussels with Love« hatte in der Tat einiges in die Waagschale zu werfen, insbesondere im Hinblick auf unterschiedliche Texturen: Da waren einerseits die bereits angesprochenen Tracks aus dem ­Factory-Umfeld von The Durutti ­Column, Martin Hannett, A Certain Ratio oder Kevin Hewick. Diese wurden ergänzt durch Beiträge kontinentaler Bands wie The Names, die gleichfalls von dem britischen Postpunk-Sound inspiriert waren. Repe­tition, produziert in Cambridge, klingen wie eine Mischung aus Siouxie & The Banshees und den Aupairs. Dazu kommen dann noch ein paar experimentellere Tracks von Der Plan oder Lewis & Gilbert (Wire; später: ­Dome), die an den dekonstruktiv-naiven Sound der Residents gemahnen. John Foxx (Ultravox) steuerte ein paar »Jingles« bei, und von Thomas Dolby ist eine frühe Fassung von »Airwaves« zu hören, die viel schöner ist als diejenige, die er später auf »The Golden Age of Wireless« veröffentlichte.

Soweit wäre das Ganze fast noch »Business as usual«. Aber dann kommt noch eine weitere Präferenz der Macher ins Spiel, die vielleicht Wim Mertens verantwortet, der damals gerade eine Studie über US-amerkanische Minimal Music publiziert hatte: die Nähe zu Brian Enos Obscure-Label, das mit nur wenigen Veröffentlichungen zwischen 1975 und 1978 einen Klangraum zwischen Ambient, Muzak und experimenteller E-Musik eröffnet hatte. Aus dem Fundus dieses Labels wählte »From Brussels with Love« Tracks von Harold Budd, Gavin Bryars und Michael Nyman, dazu noch vergleichbare Klänge heutzutage eher vergessener Zeitgenossen wie Bill Nelson. Und dann gab es da noch das gesprochene Wort: eine Spoken-Word-Performance des damals und bis heute nicht sehr wohlgelittenen Richard Jobson (The Skids) sowie zwei lange Interviews: eines mit Brian Eno mit Musik von Phill Niblock, eines mit Jeanne Moreau mit Musik von Erik Satie. Alles zusammengenommen und mit sicherem Gespür sequenziert, erzielt dann eher die Wirkung einer leicht traumverlorenen Klanginstallation als einer Kompilation von Popmusik.

»From Brussels with Love« war übrigens kommerziell durchaus erfolgreich. Bereits im Januar 1980 waren 6.000 Tapes verkauft. Und auch in den Jahren danach war die Kompilation präsent, wenngleich in immer neuen Editionen, die die Zusammenstellung immer wieder änderten, ergänzten oder reduzierten. Als New Order bekannter wurden als Kevin Hewick, bekamen die zunächst ungenannt gebliebenen Musiker eine Erwähnung. Neue Acts wie Antena (großartig!) oder Tuxedomoon kamen hinzu; die Beiträge von John Foxx wurden zu »Musique D’Ameublement«, wodurch Satie noch prominenter wurde. Die Kontakte zum schottischen »Postcard«-Label, zu Josef K und Orange Juice, wurden intensiviert. Und ein Jahr später, im November 1981, erschien bereits die nächste Label-Kompilation »The Fruit of Original Sin«, die dann davon erzählte, was 1980 liegengeblieben (Alan Rankine; Marguerite Duras) und was seit 1981 neu hinzugekommen war (Akzak Maboul; Polyphonic Size, Winston Tong). Einige der Geschichten, die »From Brussels with Love« erzählte, wurden dann Mitte des Jahrzehnts zum Beispiel auf der »Made to Measure«-Reihe des befreundeten »Crammed«-Labels weiter oder anders weitererzählt. All dies ist nun zu hören und zu lesen in einer liebevoll und kompetent mit Plakatkunst, Briefwechseln, Fotografien und Essays angereicherten Coffee­table-Edition der einstigen Kassettenkompilation, die eher die kreative Selbstermächtigung einer Szene dokumentiert als nur Nostalgie zu befördern.