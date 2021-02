UN-Sicherheitsrat erlaubt Beobachtermission in Libyen

Manu Brabo/AP/dpa Ob die Waffen in Libyen schweigen, kontrolliert bald eine UN-Mission (libysche Streitkräfte in Sirte)

New York. Der UN-Sicherheitsrat hat grünes Licht für eine Beobachtungsmission im Bürgerkriegsland Libyen gegeben. Das Gremium forderte UN-Generalsekretär António Guterres in einem internen Schreiben auf, »rasch ein Vorausteam für Libyen einzurichten und zu entsenden«. Innerhalb der nächsten anderthalb Monate soll Guterres dem Sicherheitsrat über den Verlauf Bericht erstatten.

In dem nordafrikanischen Land ringen vor allem die Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch und eine Gegenregierung im Osten des Landes, die General Chalifa Haftar unterstützt, um die Macht. Haftar hat nach einem gescheiterten Versuch, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen, zuletzt an Einfluss verloren. Beide Seiten werden von ausländischen Staaten unterstützt, die auch verdeckt oder offen Soldaten in Libyen einsetzen. Im Rahmen der UN-Mission sollen nun die beiden Konfliktparteien mit UN-Unterstützung erstmals gemeinsam eine Waffenruhe kontrollieren. Sie soll in einem ausgedehnten Bereich um die Küstenstadt Sirte starten und später erweitert werden. Der Prozess soll nach dem Willen der Militärvertreter beider Lager von Libyern geführt, doch von unbewaffneten und in zivil gekleideten Beobachtern der UN unterstützt werden. (dpa/jW)