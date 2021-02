Österreich: Koalition übersteht Abstimmung

Herbert Neubauer/APA/dpa In Treue fest zur ÖVP: Der österreichische Vizekanzler Werner Kogler (Wien, 21.1.2021)

Wien. Eine Woche nach der von Protesten begleiteten Abschiebung von drei Schülerinnen aus Österreich hat die Koalition aus ÖVP und Grünen eine parlamentarische Belastungsprobe überstanden. Das Regierungsbündnis lehnte am Donnerstag gemeinsam einen Antrag der liberalen Neos und der SPÖ ab, den Fall der nach Georgien und Armenien abgeschobenen Schülerinnen zu überprüfen sowie grundsätzlich ein humanitäres Bleiberecht zu stärken. Die Abstimmung galt als heikel, weil die Grünen die Haltung der Opposition in dieser Frage offiziell teilen und den verantwortlichen Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kritisiert hatten. »Es gibt einen Konflikt, das ist offenkundig«, sagte der Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Österreich befinde sich aber mitten in einer Pandemie, verbunden mit einer Wirtschaftskrise und der Sorge um Arbeitsplätze. Daher müsse die Partei »Verantwortung für Österreich übernehmen« und könne es nicht auf einen Koalitionsbruch ankommen lassen. (dpa/jW)