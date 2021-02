Rausch und Paranoia

imago images/ZUMA Press Da waren die fetten Jahre längst vorbei: Black Sabbath im Hollywood-Casino-Amphitheater in Tinley Park (4.9.2016)

Die Kritiker hassen sie. Wie üblich, wenn etwas geschieht, das sie nicht verstehen (wollen). Die unberatenen Plebejerkinder hingegen erkennen sofort die musikhistorische Innovationsleistung von Black Sabbath und vergolden ihre Alben. Vielleicht sind die Kids in den Vorstädten auch einfach nur affiziert von der dunklen Aura dieser Band, die ihre dystopischen Naherwartungen in eine passgenaue musikalische Bleiform zu gießen versteht. Dass dabei ein paar Vorschlaghämmer für die wochenendliche Discothekenbetäubung abfallen, spielt wohl ebenfalls eine Rolle.

Mit »Vol 4« allerdings ändert sich langsam die Stimmung in der Journaille. Lester Bangs, einer der wichtigsten Rockschreiber in den frühen 1970ern, der Black Sabbath drei Alben lang als dümmliche Cream-Epigonen mit Dollarzeichen in den Augen verächtlich gemacht hat, ist der erste, der sein Urteil revidiert. Bangs meint zu erkennen, dass sie die einzigen sind, die es wirklich ernst meinen mit ihren Hörern. Das Quartett aus Aston, einem Arbeiterviertel von Birmingham, spielt ihnen nämlich keine heile Welt vor, sondern »schaut in jenen Abgrund, der auch für die meisten von ihnen nicht bloß eine symbolische Bedeutung besitzt«.

Man könnte sogar noch weitergehen. Dass die Defätisten von Black Sabbath ausgerechnet ihren Durchbruch feiern, als die Hippieblase zerplatzt, muss ja kein Zufall sein. Womöglich ist ihr Erfolg auch dem Umstand geschuldet, dass sie einer Zeitstimmung, der Post-68er-Depression, eine adäquate Tonspur geliefert haben.

Dass Lester Bangs erst bei »Vol 4« den schwarzverkohlten Braten zu riechen beginnt, ist insofern bemerkenswert, als sich das Album von der reinen Lehre schon wieder etwas entfernt. Das hat verschiedene Gründe. Die Band bekommt erstmals genügend Zeit im Studio, immerhin sechs Wochen. Für Livepragmatiker wie sie eine halbe Ewigkeit, die gefüllt werden muss. Außerdem wollen sie sich künstlerisch weiterentwickeln, die ewige Kritikerhäme nagt an ihren Egos. Deshalb entledigen sie sich jetzt ihres Zuchtmeisters Rodger Bain, der die ersten drei Alben produziert hat, und beanspruchen die volle Kontrolle über den Aufnahmeprozess. Manager Patrick Meehan bekommt zwar Credits als Co-Producer, hat aber allenfalls die Aufgabe eines Korrektivs.

Hier zeigt sich das gewachsene Selbstvertrauen der Band, vor allem ihres Rifflords Tony Iommi. Der schwingt jetzt das Zepter und nutzt zum ersten Mal in größerem Umfang die Studiotechnik. In »FX« malträtiert er seine Gibson SG mit dem Kreuz an seiner Halskette und verfremdet die Geräusche mit Echos in Richtung Avantgardehorrorsoundtrack. An einen Filmscore erinnert auch sein akustisches Schmuse-Instrumental »Laguna Sunrise«, das ein Streichorchester auf Leinwandgröße aufzieht. Strings kommen mehrmals zum Einsatz, nicht zuletzt bei der zärtlich-zuckerigen Piano-Elegie »Changes« über Bill Wards Trennung von seiner Frau.

Das sind die Ausreißer, die übrigen Songs variieren das in den unteren Mitten voll gesättigte, bleischwere, Riff auf Riff türmende Erfolgsrezept. Und sie ergänzen das noch junge Heavy-Metal-Genre um ein paar weitere Klassiker wie »Supernaut« oder »Snowblind«. Zwei kaum verhohlene Koksapologien. Noch in den Liner Notes geht ein besonderer Dank an »the great COKE-cola«. Nicht ohne Grund. Die drogistischen Exzesse während der Aufnahmesessions sind legendär, aber auch die Scheißangst der Supernauten, dass die dicke weiße Linie, die direkt bis zur Studiotür führt, irgendwann mal von der Drogenfahndung bemerkt wird. Rausch und Paranoia, dieses hochoktanige Treibstoffgemisch bringt die kreativen Prozesse so richtig ins Laufen. Wenn es tatsächlich vorher irgendwelche Zweifel gegeben haben sollte, dass Black Sabbath ohne Hilfe eines Produzenten ein großes Album abliefern können, das weiße Pulver schnorchelt sie weg.

Nur Bill Ward macht Probleme. Der Drummer ist ja bekanntlich der Linksaußen in einer Rockband, der Freak, der Typ, vor dem sich alle ein bisschen fürchten. Ward gibt sich redlich Mühe, dem Stereoptyp zu entsprechen und knallt sich dermaßen zu, dass er bei »Cornucopia«, diesem von vielen Breaks und Rhythmuswechseln zerhackten Riff-Salat, ins Schwimmen kommt. Er glaubt schon, die anderen würden ihn deshalb feuern. Aber die denken nur daran, ihn zu verarschen, wenn er mal wieder irgendwo im Tran herumliegt. Einmal hätten sie ihn fast am ganzen Körper mit Goldfarbe angestrichen. Dabei ist er der beste Bullshit-Indikator, den sie sich wünschen können: Einen Sabbath-Song, den Bill Ward nicht mühelos einprügeln kann, braucht es gar nicht erst zu geben.

Zum 49jährigen Jubiläum des Albums kommt nun eine »Super Deluxe Edition« heraus, die neben den üblichen Devotionalien und der ausführlichen Dokumentation in Schrift und Bild ein gutes, sattes, erstaunlich frisch klingendes Remaster des Originalalbums enthält. Außerdem bietet es Studio-Outtakes, die Steven Wilson auf der Basis der Multitrack-Bänder neu gemischt hat, sogar noch etwas offener und brillanter als das Remaster. Für die Bandarchäologen noch interessanter sind die tatsächlichen Fehlversuche, von denen hier auch einige versammelt sind. Man hört leichte Verspieler, verknotete Finger, verschleppte Grooves und auch ein wenig Studio-Parlando der Beteiligten. Näher kommt man dem Produktionsprozess kaum mehr. Abgerundet wird diese würdige Neuedition durch einen vollständigen, wenn auch eher durchschnittlichen Gig von der 1973er UK-Tour. Aber was heißt das schon bei dieser fulminanten Liveband.