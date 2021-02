Eishockey-WM findet ausschließlich in Riga statt

Nikolai Petrov / AP IIHF-Chef Fasel (r.) mit dem belarussischen Präsidenten Lukaschenko, Tage bevor dem Land die Eishockey-WM entzogen wurde (11.1.)

Riga. Die Eishockey-Weltmeisterschaft wird in diesem Jahr komplett in der lettischen Hauptstadt Riga stattfinden. Das hat die Führung des Weltverbandes IIHF am Dienstag beschlossen. Nachdem der Verband dem zunächst als Koausrichter vorgesehenen Belarus das Turnier nach großem politischen und wirtschaftlichen Druck entzogen hatte, waren auch die slowakische Hauptstadt Bratislava und Herning in Dänemark als Ersatzstandort im Gespräch gewesen. Das Turnier soll vom 21. Mai bis zum 6. Juni aber nun ausschließlich in Riga ausgetragen werden. Dort liegen die beiden Spielstätten nur 150 Meter voneinander entfernt. Zudem können alle 16 Mannschaften – darunter auch das deutsche Team – im gleichen Hotel wohnen. Dies sieht der Verband vor dem Hintergrund der Coronaviruspandemie als großen Vorteil, weil Reisen vermieden werden können. (dpa/jW)