Köln. Natalie Geisenberger hat zum achten Mal den Gesamtweltcup im Rodeln gewonnen. Die Vizeweltmeisterin belegte in St. Moritz zwar nur den 13. Platz, verteidigte damit ihre Führung aber erfolgreich vor Weltmeisterin Julia Taubitz. Die Oberwiesenthalerin wurde im Schweizer Wetterchaos als beste Deutsche Zweite. Beim Überraschungssieg der Lettin Elina Vitola belegte die Olympiazweite Dajana Eitberger den vierten Platz. Felix Loch hatte am Samstag die Krönung seiner herausragenden Saison verpasst. Der WM-Rekordchampion fuhr im Einsitzer lediglich auf den dritten Platz und musste sich somit in diesem Winter erstmals in einem klassischen Weltcuprennen geschlagen geben. (sid/jW)