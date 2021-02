Markus Acher geht nicht ran

Gerald von Foris/Morr/dpa Verzichten lieber auf die große Geste: Christoph Beck, Micha und Markus Acher (v. l. n. r.)

The Notwist sind wieder da. Die mithin einzige deutsche Band, der man das (schlechte) Englisch verzeiht, hat mit Hilfe von Freunden eine neue Platte gemacht. Sie heißt »Vertigo Days« und wird als Platte der Stunde gehandelt, was nachvollziehbar ist, aber auch etwas übertrieben. Es ist ihre erste reguläre seit sieben Jahren, seit »Close to the Glass« (2014), der bemüht ruppigen Abschlussplatte von Beatbastler Martin Gretschmann (Console), der danach seinen Hut nahm, und dementsprechend verzichtet sie auf die legendären Crispelbeats, die die Band aus Weilheim überhaupt erst so international relevant machten.

The Notwist galten um die Jahrtausendwende, rund um die Alben »Shrink« (1998) und »Neon Golden« (2002), tatsächlich mal als »deutsche Radiohead« oder wenigstens als Konkurrenzunternehmen. Nach diesen Meilensteinen der Band, die einst mit Grunge und Hardcore begonnen hatte (immer noch hörenswert übrigens: »Nook« von 1992), schien die Luft raus. Es folgten einige Experimente, Filmkram und viel Sachverwaltung, bis mit »Close to the Glass« die gläserne Decke erreicht schien.

Was ist jetzt anders? Die Stimmung der Songs ist immer noch weitgehend lieblich, eine liebliche Melancholie, die nach Cozyness beim irgendwie auch etwas traurigen Hipsterurlaub in den Voralpen klingt. Markus Acher singsangt immer noch um den einen Ton herum, und hier und da scheint immer noch durch, was Wohlfühldepressionshymnen wie »Pick up the Phone« oder »Chemicals« so bestechend machte: das Gefühl, einen Schritt neben der Welt zu stehen, auf einem Boden, der schwankt. »Vertigo Days« eben.

Die Songs haben nicht mehr die Griffigkeit von einst, aber das macht nichts, denn sie sind auf einem anderen Soundprinzip gebaut, auf einem anderen Rhythmuskonzept. Die Rhythmussektion rund um Schlagwerker Andi Haberl hat sich alle Mühe gegeben, das Gekrispel durch Geklöppel zu ersetzen; so schabbert und klöngelt es gut repetitiv auf der Platte wie früher bei Can.

Noch so eine deutsche Band, der man ihr Englisch verzieh: Natürlich auch, weil mit Malcolm Mooney und dann Damo Suzuki eine Native Tongue und einer mit einer anderen Muttersprache am Mikro standen. Can waren Anfang der 70er Jahre eine der wichtigen Bands des Genres Krautrock, experimentelle Rockmusik, gern mit weiten Ausflügen in die Elektronik. Eine andere Krautrockband waren Amon Düül II, die wie The Notwist aus Bayern, genauer: aus München, stammten. Beide kann man in »Vertigo Days« wiedererkennen.

Und so könnte man den Beat von »Into the Ice Age«, eines um ein kleines Gitarrenthema herum gebautes Perkussionsmonster, schon fast hypnotisch nennen. Auch die Vorabsingle »Ship«, die tatsächlich wie ein altes Schiff klingt, segelt auf so einem hölzern klingenden Beat daher; Saya von den japanischen Tenniscoats wispert hier anstelle von Markus Acher den Text. Wie überhaupt die recht präsenten Gastauftritte gut ins Schema passen – als ob die Acher-Brüder genau darauf geachtet hätten, dass sie in ihren Schwächen nicht ungut ausgestellt erscheinen, haben sie Stimmen eingekauft, die ebenso eher auf Bescheidenheit setzen denn auf Virtuosität. Virtuos sind die Drums, die hier und da etwas trötigen Bläser, die sehr nach den richtigen Jazzplatten klingen, und die ganzen Seltsamsounds, die sich durch das gesamte Album ziehen.

Neben den genannten Stücken sind noch »Exit Strategy to Myself« (Thema: Acher geht selbst nicht ans Telefon) und der Auftakt »Al Norte« zu nennen, was erkennbare Songs betrifft. Wobei das Songwriting, wie gesagt, hier eher im Hintergrund steht. Dots und Loops, darum geht es. So ist das Album auch ein einziger Flow, ein schön vagierender Strom Musik, ein Stück geht ins andere über, skippen verbietet sich.

Insgesamt eine angenehm verschrobene Platte, wohltuend altmodisch und doch partiell aufregend. Sie bringt Reisen mit Wohnzimmeratmosphäre zusammen, funktioniert auch als Soundtapete mit Anspruch und verzichtet auf die große Geste. Nur manchmal wünscht man sich doch die richtig schlechte Laune zurück, die man aus den Tagen von »Neon Golden« kennt. Würde sie nicht auch herrlich in diese Zeit passen? Ja, würde sie.