In Brasilien entdeckten Wissenschaftler vor kurzem die Coronamutante E484K, einen Abkömmling des britischen Coronavirus, normalerweise wohnhaft in Südafrika. Den Forschern macht die Reiselust der Viren Sorgen, sie fordern Flugverbote. Nach Aussagen des Virologen Alexander Kekulé wird die neue Mutante vom menschlichen Immunsystem nicht so gut erkannt. Das liegt unter anderem an Veränderungen am sogenannten Spike-Protein, das dem Virus sonst seine kugelige Kronenform verleiht.

Bei der in Hamburg aufgetauchten Mutante aus der Uckermark, dem breiten Fernsehpublikum besser bekannt als »die Merkel« oder »Merkelchen« aus der ARD-»Tatort«-Reihe »Heute im Parlament«, ist es anders. Sie ist der Ursprungsform zum Verwechseln ähnlich, behielt auch die rundliche Form, Eloquenz und glatte, geschmeidige Oberfläche des Originals.

Mutanten und Mutantinnen sind dem Bürger spätestens seit der wissenschaftlichen Dokumentarfilmreihe »X-Men« aus Hollywood bekannt. Sie haben übermenschliche Fähigkeiten, können etwa Feuer schlucken (manche sogar Wasser und Alkohol) oder sind in der Lage, bezahlbare Dreizimmerwohnungen in Hamburg finden.

Viele von ihnen, die im Gebiet der Bundesrepublik unterwegs sind, arbeiten in der Politik. Ihre besonderen Fähigkeiten konzentrieren sich auf die rhetorisch ansprechende Verstoffwechselung von Scheiße, die geschickte Destruktion zuvor gegebener Versprechen und die Erzeugung und Verwaltung von Chaos. Manche von ihnen sind inzwischen fester Bestandteil des Politikinventars, man denke an die EU-Chefin Ursula von der Leyen. Die Hoffnung, von der Leyens Schädlichkeit würde durch den Umzug von Berlin nach Brüssel sinken, weil die hohe Virendichte dort eine Durchseuchung und damit Immunität begünstigt, hat sich leider nicht erfüllt.