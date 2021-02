Hinter jeder großen Frau ein Mann

AVENUE B PRODUCTIONS/INDIESALES Schwanger wider Willen: Pianistin Claire (Marina Foïs)

»Enorm« hat in Frankreich einen nationalen Filmpreis, den Prix Jean Vigo, gewonnen und wurde von der führenden Filmzeitschrift des Landes, den Cahiers du Cinéma, unter die weltbesten zehn Filme des Jahres 2020 gewählt. Gleichzeitig ist die Regisseurin und Koautorin Sophie Letourneur von feministischer Seite scharf kritisiert worden, obwohl sie für ihren vierten Spielfilm selbst feministische Absichten reklamiert. Dabei dürften Auszeichnungen wie Anfeindungen letzten Endes denselben Grund haben: dass dieser irritierende Film sich nämlich beharrlich jeder Festlegung widersetzt.

Die spröde Farce baut auf einer Umkehrung stereotyper Geschlechterrollen auf, die früh im Ausruf des Protagonisten gipfelt: »Hinter jeder großen Frau steht ein Mann!« Wie man am Rand erfährt, ist Frédéric (Jonathan Cohen) ausgebildeter Rettungshelfer, doch seit Jahren tut er offenbar nichts anderes, als die Karriere und öffentliche Anerkennung seiner Ehefrau zu fördern. Eine Montagesequenz, die Hotels und Konzertsäle auf verschiedenen Kontinenten aneinanderreiht, deutet den Erfolg an, den Claire (Marina Foïs) als Pianistin genießt. Dabei ist Frédéric für die Buchung der Engagements ebenso zuständig wie für einfache Sekretariatsaufgaben und Koffertragen. Und wenn Claire erschöpft ist, bietet er sogleich an, sie mit Oralverkehr zu entspannen. Zu Hause fühlt er sich wiederum so selbstverständlich für den Haushalt zuständig, dass er empört die Annahme zurückweist, seine Ehefrau könnte mit der Fußbodenreinigung betraut sein.

Zwar ist der Kerl eine Nervensäge und gegenüber Fremden taktlos um Witzigkeit bemüht. Womöglich trägt aber sogar seine Dampfplauderei zu Claires Entlastung bei, da sie sich nur um Musik kümmert und sozialen Umgang meidet. Umso bezeichnender ist daher, dass sie bei einem Stehempfang zu Protokoll gibt, ihr Beruf lasse keinen Raum für Kinder. Es liegt in der Logik des Plots, dass Frédéric bald darauf einen starken Kinderwunsch verspürt, nachdem er unvermittelt bei einer Sturzgeburt assistiert hat. Also manipuliert er Claires Antibabypillen, um sie heimlich zu schwängern.

Indem sie kurz eine Anwältin auftreten lässt, die mit sichtlicher Abscheu reagiert und auf etwaige juristische Folgen verweist, stellt Letourneur unmissverständlich klar, wie Frédérics Tat zu bewerten ist. Allerdings fällt der dramatische Konflikt, den die Filmemacherin aus dieser Tat ableitet, sehr mild aus. Das ist der 1978 geborenen Französin ebenso zum Vorwurf gemacht worden wie die Tatsache, dass sie Claire keine nennenswerte persönliche Entwicklung durchmachen lässt. Tatsächlich bleibt denkbar, dass das Eheleben der Hauptfiguren nach einem vorübergehenden Zerwürfnis unverändert weitergehen könnte – mit dem einzigen Unterschied, dass Frédéric sich fortan zusätzlich um das gemeinsame Kind kümmern würde.

Da die Inszenierung dramatischen Ernst ebenso vermeidet, wie sie zuvor auf fast jeden boulevardesken Gag verzichtet hat, behält »Enorm« eine reizvolle Unbestimmtheit. So sind wir gefordert, selbst Position zu beziehen zur Arbeitsteilung in Paarbeziehungen oder zu karrieristischer Selbstverwirklichung. Das Thema Schwangerschaft nimmt Letourneur indes zum Anlass, die Widersprüche im Erzählton und in der filmischen Form zu potenzieren: Von Beginn an wecken das 4:3-Bildformat und gelegentliche Lochblenden Erinnerungen an die Nouvelle Vague oder den Stummfilm. Wenn Foïs mit einer grotesk übertriebenen Bauchprothese auftritt, sorgt das hingegen für einen monströsen Akzent, der wiederum in denkbar großem Kontrast zu dem Realismus steht, der sich daraus ergibt, dass sich in den Nebenrollen Laien an Originalschauplätzen mehr oder minder selbst spielen.

Letourneur begann mit der Entwicklung des Stoffes, als sie zum zweiten Mal schwanger war. Nach eigenen Angaben wollte sie das Thema Schwangerschaft »entweihen«, da die heitere Reibungslosigkeit, mit der Geburten im Unterhaltungskino ablaufen, es Frauen erschwere, in der Wirklichkeit mit Komplikationen umzugehen. Das Ergebnis ist so burlesk wie unsentimental – und in seiner Zwiespältigkeit wohl wirklich einzigartig.