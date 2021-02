Verurteilter Faschist weiter frei

Eurokinissi/imago images/ZUMA Wire Sieht die Sache anders: Der faschistische EU-Abgeordnete Giannis Lagos bei seiner Verurteilung (Athen, 12.10.2020)

Vor genau vier Monaten hat der oberste griechische Gerichtshof Areopag die faschistische Bewegung Chrysi Avgi (CA, »Goldene Morgendämmerung«) zur »terroristischen Vereinigung« erklärt. Während die meisten der im vergangenen Oktober angeklagten und verurteilten 73 CA-Anhänger inzwischen im Gefängnis sitzen, ist einer ihrer Anführer, der EU-Abgeordnete Giannis Lagos, immer noch auf freiem Fuß. Erst seit dem vergangenen Montag beschäftigt sich in Brüssel der Justizausschuss des EU-Parlaments mit einem am 22. Oktober eingereichten Antrag der Staatsanwaltschaft in Athen, der die Aufhebung der Immunität Lagos’ fordert. Kritik an dem Verfahren, dessen genaues Ende bislang nicht abzusehen ist, weisen sowohl die griechischen Behörden als auch das Parlamentspräsidium zurück. Lagos droht unterdessen Richtern und Journalisten seines Landes mit physischer Gewalt: »Wir werden Blut vergießen …«

Immunität schützt

Griechische Medien informierten in der vergangenen Woche über den erstaunlichen Bericht der Athener Justiz, der den Antrag gegen Lagos begründet. Die an den italienischen Parlamentspräsidenten David Sassoli und die französische Vorsitzende des Justizausschusses, Manon Aubry, gerichtete Schrift ist demnach rund 2.000 Seiten lang, verfasst in griechischer Sprache – mit einer Übersetzung, die Redakteure der unabhängigen Athener Tageszeitung Efimerida ton Syntakton am Dienstag als »unlesbar und unverständlich« bezeichneten. Ein Argument, das auch das Parlament in Brüssel aufnahm: Ein solches Papier sei nicht in wenigen Tagen zu lesen, ließ Sassoli wissen. Eine schnelle Abwicklung des am Montag offiziell eingeleiteten Verfahrens versprach immerhin Aubry, die über die Liste der linken französischen Oppositionspartei La France insoumise (LFI) nach Brüssel kam.

Ohne die Entscheidung des Ausschusses und danach des gesamten Parlaments kann die griechische Justiz Lagos nicht fassen. Seine parlamentarische Immunität schützt ihn vor der Festnahme. Ebenso wie sein früherer Parteichef Nikolaos Michaloliakos und der ­sechsköpfige Führungskader der Chrysi Avgi war Lagos im Oktober zu einer ­Gefängnisstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Antreten musste er sie bisher nicht, obwohl er gelegentlich zur Gerichtsverhandlung in Athen erschien und dort bereits den Richtern drohte. Wie der Justizausschuss in Brüssel mitteilen ließ, dürften bis zur finalen Abstimmung im Plenum noch zwei bis drei Monate vergehen. Ob sich Lagos dann stellen und seine Strafe absitzen wird, ist ungewiss.

Mehrere seiner alten Kumpane aus dem faschistischen Sumpf, den seit dem Abgang der Militärjunta im Jahr 1974 keine Regierung auszutrocknen vermochte, sind bereits auf der Flucht. Unter ihnen Michaloliakos’ Stellvertreter Christos Pappas, eine Art griechischer Rudolf Hess, der am Tag der Urteilsverkündung verschwand. Lagos, der sowohl die Rechtmäßigkeit der Anklage gegen die Chrysi Avgi als auch des Urteils bestreitet, kündigte noch im Gerichtsaal »Maßnahmen« seiner Leute an: Richter, »Journalisten und Schwule« werde er »jagen lassen«. Seine Anhänger machten in den vergangenen Monaten und Wochen bereits dort weiter, wo sie schon vorher für Aufmerksamkeit sorgten: Als Straßenschläger in der Hauptstadt und auf Inseln wie Lesbos oder Samos. Dort »kümmern« sie sich unter dem neuen Namen der Bewegung – Ethniki Laiki Syneidisi (»Nationales Volksbewusstsein«) – vor allem um die in Lagern untergebrachten Kriegsflüchtlinge.

Misstrauen gegen Justiz

Nicht nur das schnelle und spurlose Verschwinden Pappas’, das sich angeblich weder der rechte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis noch sein Polizeiminister Panagiotis Thedorikakos erklären können, sorgt bei der Athener Parlamentsopposition für Unruhe. Auch der in »unleserlichem« Griechisch abgefasste Antrag zur Aufhebung der Immunität des verurteilten Lagos schürt Misstrauen gegen die zuständige Staatsanwaltschaft, die sich während der Gerichtsverhandlung im Oktober mehrfach auf die Seite der Faschisten gestellt hatte. Lagos selbst versprach damals einerseits, aus Brüssel zurückzukommen. Und fragte andererseits: »Aber warum sollte ich denen (in Athen) diesen Gefallen tun?«