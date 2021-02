Actor in Chief

Der Schauspieler Donald Trump – auch bekannt in seiner Rolle als ehemaliger US-Präsident – ist aus der US-amerikanischen Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA ausgetreten, nachdem die Vereinigung zuvor einen möglichen Ausschluss des Geschäftsmanns angestrengt hatte. Die Gewerkschaft habe nichts für ihn getan, schrieb Trump in einer Erklärung, die SAG-AFTRA am Donnerstag veröffentlichte. Er wolle mit sofortiger Wirkung austreten. Er sei »sehr stolz« auf seine Film- und Fernsehauftritte, betonte Trump in dem Brief – und listete Filme wie »Kevin allein in New York« (1992), »Zoolander« (2001) und die Reality-TV-Show »The Apprentice« auf – Trump zufolge »eine der erfolgreichsten Shows der Fernsehgeschichte«. Die knappe Antwort der Gewerkschaft: »Danke schön«. (dpa/jW)