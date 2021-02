Ungewisse Zukunft

Hazem Ahmed/REUTERS Zwei Bewohner von Tripolis schauen am Freitag den Wahlprozess im Fernsehen

Fast zehn Jahre nach Beginn des Kriegs in Libyen zeichnet sich dessen Ende immer noch nicht ab. Zwar hält ein Waffenstillstand, den die wichtigsten militärischen Kräfte im Westen und Osten des Landes am 23. Oktober 2020 vereinbart hatten, bisher weitgehend. Aber das ist in erster Linie nur der Erschöpfung beider Seiten zu verdanken. Auf der anderen Seite werfen sich alle Beteiligten gegenseitig Dutzende von örtlichen Verstößen vor. Diese gefährden den gegenwärtig in Genf stattfindenden mühsamen Versuch, eine Übergangsregierung zu finden, die die für Dezember vereinbarten ersten Wahlen seit Juni 2014 organisieren und das Land bis dahin leiten soll.

Der UN-Sicherheitsrat hat deshalb am Donnerstag den Generalsekretär der Weltorganisation, António Guterres, aufgefordert, so rasch wie möglich ein »Advance Team« zur Überwachung des Waffenstillstands nach Libyen zu schicken. Der Begriff lässt sich unterschiedlich übersetzen. Praktisch geht es anscheinend um eine Expertengruppe, die einen größeren Einsatz vorbereiten soll. Die Beobachter sollen im Rahmen der United Nation Support Mission in Libya (UNSMIL) arbeiten, die aufgrund der Resolution 2009 vom 16. September 2011 geschaffen wurde. Guterres soll dem Sicherheitsrat innerhalb von 45 Tagen über den Stand der Vorbereitungen des »Advance Team« berichten und dem Gremium »praktische Vorschläge« für eine Erweiterung des UNSMIL-Mandats präsentieren.

Unterdessen wählte das »Politische Dialogforum Libyens«, das seit Montag in Genf tagte, am Freitag in der zweiten Runde des von der UNO gesteuerten Versuchs eine Übergangsregierung. Anfangs standen 45 Kandidaten zur Auswahl. Nachdem in der ersten Runde am Dienstag keine der kandidierenden Listen die erforderliche Mehrheit von 60 Prozent der Stimmen erreicht hatte, waren nur noch die beiden Listen übriggeblieben, die bei dieser Abstimmung am besten abgeschnitten hatten. Neuer Ministerpräsident soll der Geschäftsmann Abdul Hamid Dbaiba werden. An der Spitze des Präsidiums soll der ehemalige libysche Botschafter in Griechenland, Mohammed Minfi, stehen. Ins Präsidium wurden außerdem Mus Al-Kuni und Abdulla Hussein Al-Lafi gewählt.

Der dreiköpfige Präsidentschaftsrat soll bis zu den Wahlen als zeitweiliges Staatsoberhaupt amtieren. Ihm sollen die Streitkräfte unterstehen, er kann den Ausnahmezustand erklären und in Beratung mit dem 2014 gewählten Parlament im ostlibyschen Tobruk Entscheidungen über »Krieg und Frieden« treffen. Das Dreiergremium ist außerdem für die Leitung des »Versöhnungsprozesses« zuständig. Der Premierminister soll eine neue Regierung bilden, die jedoch der Zustimmung des Parlaments bedarf, er soll ein einheitliches Staatsbudget vorbereiten, die Aufsicht über den Zeitplan der Wahlen im Dezember führen und für die Übergangszeit Entscheidungen über die Strukturen und das Management der Staatsorgane treffen. Alle vier in Genf bestimmten Mitglieder der Übergangsregierung dürfen zu den Wahlen im Dezember nicht antreten.

Viele Libyer und andere kritische Beobachter bewerten die Chancen dieses neuerlichen, keineswegs ersten Versuchs zur Beendigung des Kriegs skeptisch. Sie weisen darauf hin, dass die UNO im wesentlichen dasselbe Konzept verfolgt, mit dem sie 2015 schon einmal gescheitert war. Die 75 Mitglieder des »Dialogforums«, das zur Wahl der Übergangsregierung gebildet wurde, sind letztlich von außen bestimmt worden. Durch wen das konkret geschah, ist nicht völlig durchschaubar. Formal spielte anscheinend die geschäftsführende Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs für Libyen, die US-amerikanische Diplomatin Stephanie Williams, eine zentrale Rolle, aber auch die besonders interessierten Großmächte waren gewiss nicht ganz unbeteiligt. Entscheidend für die Erfolgsaussichten der neuen Übergangsregierung wird sein, ob sie von den führenden Kräften aller Konfliktparteien, die sich nach wie vor misstrauisch und teilweise offen feindselig gegenüberstehen, akzeptiert wird.