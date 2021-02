Grüne Sonntagsreden

imago images/photonews.at Demonstration am Mittwoch vor dem Innenministerium in Wien gegen die Abschiebung dreier Schülerinnen und ihrer Angehörigen vergangene Woche

Die Aufmüpfigkeit der österreichischen Grünen währte nur kurz. Man wolle dem Koalitionspartner ÖVP endlich Grenzen aufzeigen, hatte es Mittwoch nachmittag noch geheißen. Am Abend verkündete dann die Fraktionsvorsitzende Sigrid Maurer das Gegenteil. Die Asylpolitik der ÖVP »zerreißt uns das Herz«, und es sei »absolut unerträglich, dass Kinder, die in Österreich geboren und aufgewachsen sind, in ein fremdes Land abgeschoben werden« – man werde aber trotzdem mit dem Koalitionspartner stimmen.

Derzeit werden die Grünen, die sich in Migrationsfragen gern progressiv geben, von der Realität in der Koalition mit der ÖVP eingeholt. Grund ist die Abschiebung dreier Kinder und ihrer Familien in der vergangenen Woche. Nachts um drei Uhr ließ ÖVP-Innenminister Karl Nehammer die Schülerinnen abholen, Proteste gegen die Abschiebung wurden von der Polizei brutal geräumt. Diese Bilder nötigten den Grünen zumindest schöne Worte ab – ebenso wie bereits im vergangenen September, als sich die ÖVP geweigert hatte, nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos auch nur ein einziges Kind aufzunehmen. In einer am Mittwoch veröffentlichten »Wiener Erklärung« beklagen die Grünen aus der Hauptstadt, dass mittlerweile »klar rote Linien überschritten« worden seien. »Nach einem Jahr der Regierungsbeteiligung« müsse man sich fragen: »Reicht, was wir erreichen? Erfüllen wir unsere eigenen Erwartungen?«

Diese Frage bestimmte dann auch eine für Donnerstag einberufene Sondersitzung des Nationalrats. Anlass war zwar ursprünglich ein Misstrauensantrag der FPÖ gegen Innenminister Nehammer gewesen. Geprägt wurde die Sondersitzung allerdings von Anträgen der Neos und der SPÖ, in denen diese die Rückholung der abgeschobenen Kinder sowie ein »humanitäres Bleiberecht« forderten. Die SPÖ brachte dabei wortgleich einen Antrag ein, dem die Grünen im Wiener Landtag zuvor zugestimmt hatten.

Der Sondersitzung im Parlament blieb die gesamte Regierungsmannschaft der Grünen fern, keiner der Koalitionspartner applaudierte für Vertreter des jeweils anderen. Bei der Abstimmung beugten sich die Grünen schließlich der ÖVP und votierten gegen die Anträge von SPÖ und Neos. Auch mit ihren Stimmen hätte der Antrag keine Mehrheit gefunden, daher habe man die Koalition nicht leichtfertig aufs Spiel setzen wollen, hatte Fraktionsvorsitzende Maurer das Abstimmungsverhalten bereits am Vorabend angekündigt.

Nun setzen die Grünen, mit Unterstützung der Expräsidentin des Obersten Gerichtshofes und ehemaligen Neos-Abgeordneten Irmgard Griss, auf die Einrichtung einer »Kindeswohlkommission«. Diese soll bis Sommer einen Bericht erarbeiten und »analysieren, wie Kindeswohl in diese weitreichenden Entscheidungen einfließt, und die politisch Verantwortlichen und die zuständigen Behörden mit Empfehlungen unterstützen«, so Vizekanzler Werner Kogler am Donnerstag via Twitter. Der ÖVP-Fraktionsvorsitzende August Wöginger kommentierte diesen Vorschlag nüchtern: Er begrüße die Initiative, »aber für uns bildet die Basis nach wie vor das Regierungsprogramm«.