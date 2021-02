Lärm gegen Militärputsch

Stringer/REUTERS

In Myanmar hat sich aus Protest gegen den Militärputsch im Internet eine sogenannte Bewegung des zivilen Ungehorsams gebildet. Sie ruft die Bevölkerung dazu auf, jede Nacht durch das Schlagen auf Töpfe und Pfannen, wie hier in Yangon, ihren Unmut zu äußern. Die Polizei in Mandalay, der zweitgrößten Stadt Myanmars, nahm mehr als 20 Menschen fest, weil sie sich an dem Protest beteiligten. Sie wurden am Freitag zu sieben Tagen Gefängnis verurteilt, weil sie gegen das Gesetz zur Störung der öffentlichen Ordnung verstoßen hätten. (AFP/jW)