Der Abgrund nebenan

paolo Trabbatoni/pixabay In der Coronakrise drohen immer mehr Menschen durch das Raster zu fallen

Angst geht um. Je länger die Krise anhält, desto mehr Menschen geraten in soziale Not. Die Kurzarbeit hat in der Coronapandemie bereits einen »historisch beispiellosen Umfang« erreicht, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Freitag berichtete. Die Forscher hatten eine Umfrage unter mehr als 6.000 Beschäftigten und Arbeitssuchenden ausgewertet. Demnach hat im November 2020 mehr als die Hälfte der Kurzarbeiter unter Existenzängsten gelitten. Hochgerechnet auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland bezögen mittlerweile zweieinhalb Millionen Menschen ein Kurzarbeitergeld von mindestens 60 Prozent des Nettolohns. 44 Prozent der Befragten fürchteten, noch in die Erwerbslosigkeit abzurutschen.

Dabei könnte den Menschen ganz einfach geholfen werden. Reichtum ist in der Gesellschaft genug da. Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer aktuelle Studie ermittelt hat, geht fast die Hälfte des Erbschafts- und Schenkungsvolumens in der BRD an die reichsten zehn Prozent der Begünstigten. Eine »Erbschaftswelle« verschärfe die absolute Vermögensungleichheit, so das DIW. In den vergangenen 20 Jahren habe sich das Nettovermögen der privaten Haushalte in Deutschland auf 13,8 Billionen Euro mehr als verdoppelt. Dabei habe das vermögendste Fünftel der Bevölkerung von den Erbschaften und Schenkungen am meisten profitiert. Hingegen erhielten nur zwei Prozent des ärmsten Fünftels überhaupt etwas von Eltern oder Großeltern. Während beschenkte Wessis pro Kopf rund 92.000 Euro erhalten haben, gab es für die Bewohner in Ostdeutschland im Schnitt 52.000 Euro. Ein Grund hierfür: die DDR. Im Sozialismus sei es schwierig gewesen, Vermögen aufzubauen, so die DIW-Forscher, die fordern, große Erbschaften »effektiv zu besteuern«, um die soziale Ungleichheit zu reduzieren.

Regierung und Konzerne haben daran allerdings kein Interesse. So forderte der Unternehmerverband Gesamtmetall in Nordrhein-Westfalen am Freitag eine Nullrunde für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Lohnerhöhungen seien in diesem Jahr nicht zumutbar und damit erst 2022 wieder denkbar. Die Sicherung von Arbeitsplätzen müsse absolute Priorität haben, sagte Verbandspräsident Arndt G. Kirchhoff. Nach dem Motto: Sollen die Beschäftigten doch froh sein, dass sie überhaupt noch eine Arbeit haben.

Für Aktionäre floriert auch in der Krise das Geschäft. Spekulanten dürfen sich auch in Pandemiezeiten auf üppige Dividenden freuen. Die 30 im Dax notierten Konzerne werden voraussichtlich mindestens 32 Milliarden Euro an Aktionäre auszahlen, prognostizierte die Deka-Bank am Freitag. Im Laufe des Jahres werde eine »rasante Gewinnaufholung« stattfinden. »Damit könnte Ende 2021 fast das Rekordunternehmensgewinnniveau des Jahres 2018 wieder erreicht werden«, freuen sich die Banker.

Das Geld fließt weiter an der Börse. Der Dax hat zum Wochenende erneut die Marke von 14.000 Punkten überstiegen. Am Freitag schrammte er nur knapp an einem neuen Allzeithoch vorbei. Am Donnerstag hatte der neuesten Liebling der Spekulanten sein Börsendebüt hingelegt. Die Erstnotiz des Onlinegebrauchtwagenhändlers »Auto1« lag bereits in der ersten Handelsstunde mit 55 Euro weit über dem Ausgabepreis von 38 Euro. Spritfresser sind hoch im Kurs: Das Unternehmen wurde mit fast fünf Milliarden Euro bewertet. Von wegen Umweltschutz und Sozialstaat: Kapital und Regierung entscheiden sich für die Abwrackvariante.