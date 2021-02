Setze nie gegen Tom Brady

Jeff Hanisch/USA TODAY Sports via REUTERS Einer der besten seiner Art: Quarterback Tom Brady (M.) von Tampa Bay Buccaneers im Spiel gegen die Green Bay Packers (Green Bay, Wisconsin, 24.1.2021)

Tom Brady gegen Patrick ­Mahomes. Das Duell der beiden Top-Quarterbacks steht im Vorfeld des 55. Superbowl am kommenden Sonntag (Ortszeit) natürlich im Mittelpunkt. Die Tatsache, dass der sechsmalige Champion ­Brady mit seinen 43 Jahren dem Ende seiner so erfolgreichen Karriere entgegengeht, während auf der anderen Seite Mahomes (25) quasi erst am Anfang steht, verleiht dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaners noch einmal zusätzliche Würze.

Mahomes geht mit seinen Chiefs als Titelverteidiger und Favorit in das ­Duell der Spielmacher. Für Brady ist es die bereits zehnte Teilnahme am wohl größten Spektakel im US-Sport. Eine schier unglaubliche Leistung. Nach 20 Jahren im Trikot der New England Patriots war er vor dieser Saison nach Florida gewechselt. Damit führte Brady seine neue Organisation gleich während seiner ersten Spielzeit in den Superbowl.

Und noch etwas ist bemerkenswert an diesem Spiel: Da es im Raymond James Stadium von Tampa Bay stattfindet, kann zum ersten Mal in der Geschichte der National Football League (NFL) eine Mannschaft den Superbowl im eigenen Stadion bestreiten. Aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus werden jedoch »nur« 22.000 Zuschauer zugelassen sein. Noch nie sah ein kleineres Publikum das NFL-Finale. Auf Einladung der Liga werden sich darunter auch 7.500 geimpfte Mitarbeiter des Gesundheitswesens befinden.

Neben den mutmaßlich Hauptcharakteren Brady und Mahomes sind in den jeweiligen Teams jedoch mehr als genug »Nebendarsteller« zu finden, auf die man ein Auge haben sollte. Denn egal wie gut ein Quarterback auch sein mag: Ohne die Hilfe der Kollegen steht er auf verlorenem Posten.

Für den Wechsel Bradys nach Tampa Bay waren am Ende sicherlich die hervorragenden Wide Receiver – jene Spieler also, die das hauptsächliche Ziel der Würfe des Quarterbacks bilden – im Kader der »Bucs« mit ausschlaggebend: Mike Evans und Chris Godwin. Beide gehören zu den besten ihres Fachs; wobei vor allem Godwin in den bisherigen Playoffs noch nicht die gewohnte Leistung abrufen konnte. Während seiner gesamten Zeit in New England hatte Brady selten einen so starken Spieler auf dieser Position zur Verfügung. Sportliche Verstärkung für das sogenannte Receiver Corps gab es im Laufe der Saison durch die Verpflichtung von Antonio Brown. Eine Personalie, die nicht unumstritten war, wurde der 32jährige doch im September 2019 aufgrund der Vorwürfe sexueller Gewalt von den New England Patriots entlassen.

Dass Brown ein Jahr später mit den Buccaners dennoch ein neues Team fand, ist nur eines von vielen Beispielen dafür, dass das Verhalten neben dem Platz in der NFL meist nur eine untergeordnete Rolle spielt – solange der Spieler wertvoll genug ist. Auch auf seiten der Chiefs gibt es mit Tyreek Hill einen Akteur, bei dem es sich um einen zumindest zweifelhaften Charakter handelt: Dem 26jährigen Wide Receiver wurde in den letzten Jahren wiederholt häusliche Gewalt vorgeworfen.

Die Chiefs behielten ihn trotzdem im Kader; Hill ist aufgrund seiner Schnelligkeit sportlich eben nur schwer zu ersetzen. Mehr oder weniger unersetzlich ist auch Tight End Travis Kelce, der mit Mahomes und Hill das »magische Dreieck« in der Offensive von Kansas City bildet. Gerade dieser explosive Angriff ist es, der den Gegnern der Chiefs zumeist große Probleme bereitet. Auf die Verteidigung von Tampa Bay kommt damit eine echte Mammutaufgabe zu. Ob sie ihr am Ende gewachsen ist, wird auch von den beiden Star-Linebackern Shaquil Barrett und Devin White abhängen. Mit dem anscheinend wieder genesenen Vita Vea, mit Jason Pierre-Paul und Altstar Ndamukong Suh stehen weitere hochqualifizierte Defensivspieler zur Verfügung, die das Angriffsfeuerwerk der Chiefs zumindest in Grenzen halten sollen. Zum Erliegen bringen werden es die Buccaners sicherlich nicht, dafür sind die Chiefs um Trainer und Offensivgenie Andy Reid (62) schlichtweg zu gut.

Brady und seine Offensive, bei der bis dato nicht immer alles rund lief, werden also gefordert sein. Denn eigene Angriffsserien ohne Touchdown zu beenden kommt im Duell mit den Chiefs quasi einem sportlichen Todesurteil gleich. Der Spielraum für Fehler in der Offensive ist für die Buccaners damit sehr gering. Trainer Bruce ­Arians (68), dessen Steckenpferd ebenfalls der Angriff ist, wird alle Hände voll zu tun haben. Die Defensive der Chiefs ist mit Spielern wie Safety Tyrann Mathieu oder Defensive Tackle Chris Jones nämlich besser als ihr Ruf.

Mit Tom Brady hat Arians jedoch den wohl besten Quarterback aller Zeiten in seinen Reihen, der aufgrund seiner Erfahrung mit allen Wassern gewaschen ist. Und wenn uns die Playoff-Vergangenheit der letzten 20 Jahre eines gezeigt hat, dann ist es wohl das: Setze nie gegen Tom Brady.