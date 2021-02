Bei Kohl im Keller

Der langjährige Bild-Kolumnist Mainhardt Graf von Nayhauß ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 94 Jahren. Er galt als Meister der »politischen Homestorys«, mit denen Politiker gerne ihre Beliebtheit erhöhen. Mit Franz Josef Strauß fuhr er Motorboot, bei Helmut Kohl schaute er sich dessen Weinkeller an. Der 1926 in Berlin geborene Journalist arbeitete in seiner Karriere für viele Medien: Spiegel, Stern, Quick, Bunte, Welt und Bild. Bei der Boulevardzeitung schrieb er ab den 1980er Jahren die Kolumne »Bonn vertraulich« und später dann »Berlin vertraulich«. (dpa/jW)