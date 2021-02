Einzelhandelsumsätze schwächer als erwartet

Luxemburg. Die Einzelhandelsumsätze in der Euro-Zone haben im Dezember weniger als erwartet vom Weihnachtsgeschäft profitiert. Der Umsatz der Branche sei zum Vormonat um zwei Prozent gestiegen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 2,8 Prozent gerechnet. (dpa/jW)