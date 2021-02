Staatskohle für Streichliste

imago images/localpic Die TUI-Beschäftigten protestieren gegen die Kürzungspolitik des Konzerns (Hannover, 18.6.2020)

Anfang des Jahres war noch Funkstille. Jetzt sprechen und schlichten die Kontrahenten wenigstens miteinander. Zündstoff gibt es indes weiterhin zwischen Gewerkschaften und dem weltgrößten Touristikkonzern TUI. Aber der Reihe nach.

Im November 2020 lief eine Kurzarbeitsregelung für das Cockpitpersonal der deutschen Airline Tuifly, einer TUI-Tochter, aus. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) forderte einen Kündigungsschutz für ihre Klientel über 2021 hinaus. Manager des Unternehmens verweigerten eine Zusage und setzten die Verhandlungen kurzerhand aus. Die Pläne der Unternehmensspitze sahen zuletzt vor, Flottenbestand und Arbeitsplätze bei der Flotte stark zusammenzustreichen. In den Cockpits sind etwa 50 Prozent der Belegschaft und damit bis zu 270 Pilotinnen und Piloten von Kündigungen bedroht (jW berichtete).

Der öffentliche Druck auf TUI, mit der VC zu verhandeln, wurde in den zurückliegenden Wochen größer. Aus gutem Grund: Tuifly erhielt jüngst 1,25 Milliarden Euro vom Bund. Eine Art Rettungsaktion gegen den Bankrott. Die Umsatzeinbrüche sind dramatisch, im zweiten Quartal 2020 verringerten sich die Erlöse um 98,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Mit der nun dritten Finanzspritze wurden dem Konzern inklusive privater Mittel rund 4,8 Milliarden Euro an Unterstützung zugesagt, um Ausfälle zu kompensieren. Existenzgarantien für den Konzern, nicht für die Beschäftigten wohlgemerkt.

Die TUI-Bosse mussten letztlich ihre Blockadehaltung aufgeben, stimmten offenbar widerwillig einer Schlichtung zu. Das Betriebsverfassungsgesetz sieht in solchen Fällen eine sogenannte Einigungsstelle vor, um innerbetriebliche Konflikte zu befrieden. »Der aktuelle Schlichtungsprozess zum Sozialplan und Interessenausgleich wird beim Landesarbeitsgericht Hannover fortgesetzt«, bestätigte ein TUI-Sprecher am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Des weiteren kamen VC- und Konzernvertreter gleichentags zum »Krisengespräch« zusammen (nach jW-Redaktionsschluss). Der Vorsitzende für Tarifpolitik der Pilotengewerkschafter, Marcel Gröls, forderte im Vorfeld die Gegenseite dpa zufolge auf, »ohne Denkverbote in die Mediation« zu gehen. Zugleich bekräftigte er, dass Cockpitbeschäftigte weiter zu einem »Krisenbeitrag« bereit seien. Im Gegenzug erwarteten sie aber Jobsicherheit.

Die dürfte mit der TUI-Führungsetage kaum verhandelbar sein. »In dem moderierten Gespräch hat die Pilotenvereinigung nochmal die Gelegenheit, die bereits bekannten Pläne zur Restrukturierung mit der Unternehmensleitung zu besprechen«, sagte der Sprecher scharfzüngig. Bisherige »Kompromissvorschläge« des Managements enthielten nach wie vor eine Option betriebsbedingter Kündigungen – selbst wenn etwa die Zahl der 39 Tuifly-Maschinen nur auf 22 statt 17 reduziert werden sollte. Und überhaupt, sei das der »maximale Einigungspunkt« vor dem Hintergrund der sich »weiter verschlechternden Rahmenbedingungen in der Luftverkehrswirtschaft«, so der TUI-Sprecher weiter. Nicht nur das: Der Konzern forderte kaltschnäuzig von der VC, »nachhaltige Vorschläge« vorzulegen.

Zum Konflikt positioniert sich gleichfalls Verdi. Deren Bundesfachgruppenleiterin Luftverkehr, Mira Neumaier, sagte am Donnerstag gegenüber jW: »Wir erwarten nach dem neuerlichen milliardenschweren Hilfspaket endlich die Übernahme sozialer Verantwortung durch TUI – und durch ihren Großeigentümer: den deutschen Staat.« Des weiteren warnte sie vor der Flucht aus Tarifverträgen und betrieblicher Mitbestimmung durch Standortschließungen und Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland. Ähnlich äußerte sich Rainer Bauer, Leiter Tarifpolitik bei der Flugbegleiterorganisation UFO, auf jW-Nachfrage. »Restrukturierungsmaßnahmen müssen in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern vorgenommen werden«, ergänzte er. Diese Einsicht würden in der Coronakrise zahlreiche Luftverkehrsunternehmen vermissen lassen.

Die Empörung über die TUI-Kürzungspolitik reicht bis in das Parlament. Susanne Ferschl, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Die Linke, betonte gegenüber jW: »Der Fall Tuifly zeigt, die Zahlung von staatlichen Rettungsgeldern muss an Beschäftigungssicherheit gekoppelt werden.« Es könne nicht angehen, dass Konzerne mit Milliarden gerettet werden und die Beschäftigten dann auf der Straße sitzen.