Kleiner Sieg in Den Haag

imago images / PPE Der Sitz des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag

In einem Rechtsstreit mit den USA hat der Iran am Mittwoch nachmittag einen Teilerfolg errungen: Der Internationale Gerichtshof (IGH) im niederländischen Den Haag entschied, dass er für die von der iranischen Seite erhobene Klage gegen die US-Sanktionen zuständig ist, und bejahte zugleich die Zulässigkeit der Klage. Washington hatte beides bestritten.

Die USA sind grundsätzlich nicht bereit, Urteile des IGH und des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) als verbindlich zu akzeptieren. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte am 11. Juni 2020 sogar Sanktionen gegen die Chefanklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, und ihren Mitarbeiter Phakiso Mochochoko angeordnet, nachdem erstere Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan eingeleitet hatte, die sich unter anderem auch gegen die Vereinigten Staaten richten. Die Maßnahmen beinhalten ein Einreiseverbot in die USA sowie die Beschlagnahme ihrer dortigen Konten und anderer Vermögenswerte. Das Außenministerium in Washington setzte beide aufgrund dieser Anordnung am 2. September 2020 auf die Sanktionsliste.

Die Einzelpunkte der am Mittwoch ergangenen Entscheidung des IGH wurden jeweils einstimmig bzw. mit 15 Stimmen gegen eine Gegenstimme beschlossen. Das Urteil bedeutet allerdings nur, dass das Verfahren in Den Haag fortgesetzt werden kann. Bis zu einem Spruch über die Gegenstände des Rechtsstreits können nach Einschätzung von erfahrenen Beobachtern noch viele Monate oder sogar Jahre vergehen.

Die iranische Regierung hatte die Klage beim IGH am 16. Juli 2018 erhoben. Zuvor hatte Trump am 8. Mai 2018 offiziell den Ausstieg aus dem Wiener Abkommen vom 14. Juli 2015 verkündet. Verbunden damit war die Wiederherstellung aller »nuklearbezogenen« Strafmaßnahmen, auf deren Anwendung die USA in Wien verzichtet hatten. Mit seiner Klage bezog sich Teheran auf den zwischen beiden Staaten bestehenden Vertrag über Freundschaft, Wirtschaftsbeziehungen und Konsularrechte. Er war am 16. Juni 1957 in Kraft getreten, nachdem ihn Vertreter der USA und des Irans am 15. August 1955 unterzeichnet hatten. Gestützt auf diesen Vertrag fordert Teheran die Rückkehr Washingtons zu den Wiener Vereinbarungen, die Aufhebung aller zusätzlichen Sanktionen, die Trump seit seinem Amtsantritt am 20. Januar 2017 angeordnet hatte, und die Zahlung von Schadenersatz.

Mit der Klage hatte Teheran zusätzlich beantragt, die USA unmittelbar zu einer Reihe einstweiliger Maßnahmen zu verurteilen. Am 3. Oktober 2018 forderte der IGH Washington auf, alle Hindernisse für die freie Ausfuhr von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung, von Lebensmitteln und anderen landwirtschaftlichen Produkten in den Iran sowie von Ersatzteilen und Geräten für die zivile Luftfahrt aufzuheben.

Die US-Regierung reagierte auf dieses Urteil noch am selben Tag mit der Kündigung des 1955 geschlossenen Vertrags. Rechtlich war dieser Schritt bedeutungslos, da der Vertrag zweifellos noch gültig war, als Iran den Rechtsstreit zum IGH getragen hatte. Am 23. August 2019 brachten die USA Einwände gegen die Zuständigkeit des Gerichts und die Zulässigkeit der iranischen Klage vor. Dieser Einspruch wurde mit dem Urteil vom Mittwoch zurückgewiesen.

Der Sprecher des State Department, Edward Price, erklärte kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung, gegen die kein Einspruch mehr möglich ist, das Außenministerium habe »großen Respekt« vor dem IGH, sei aber »enttäuscht«, dass das Gericht sich nicht den »wohlbegründeten rechtlichen Argumenten« der USA angeschlossen habe. Price kritisierte zugleich die iranische Regierung, die das Urteil bereits als Sieg feiert, und verwies darauf, dass es sich lediglich um einen vorläufigen Spruch und noch nicht um eine Entscheidung in der eigentlichen Streitsache handelt. In der nächsten Phase des Verfahrens werde man darlegen, warum Teherans Klage keine Berechtigung habe. Die US-Regierung sei sich »Irans bösartiger Aktivitäten« bewusst und werde deshalb ihre »wichtigen diplomatischen Anstrengungen« fortsetzen.