Unzureichende Hilfen

Marijan Murat/dpa Knapp bei Kasse: Die Bundesregierung speist Geringverdiener nun mit 150 Euro Zuschuss ab

Die große Koalition will die Folgen der Pandemie mit finanziellen Hilfen für Geringverdiener und mit Steuererleichterungen für Unternehmen abfedern. Familien sollen wie schon im vergangenen Jahr einen Kinderbonus erhalten. Der Zuschlag auf das Kindergeld soll einmalig 150 Euro betragen. Das hat der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD am späten Mittwoch abend im Kanzleramt in Berlin beschlossen, wie beide Seiten anschließend bekanntgaben. Im vergangenen Jahr hatte es für Familien 300 Euro pro Kind gegeben, um den Konsum in der Coronakrise anzukurbeln. Einen einmaligen Coronazuschuss von 150 Euro sollen jetzt auch erwachsene Grundsicherungsempfänger bekommen.

Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband sind die Maßnahmen unzureichend: »Es ist wirklich beschämend, wie die Bundesregierung die Not der Armen in dieser Krise monatelang ignoriert hat, die Menschen nun mit 150 Euro abspeist und im Regen stehenlässt«, zitierte dpa den Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider am Donnerstag. Für diejenigen, die auf Hartz IV oder Altersgrundsicherung angewiesen seien, sei die nach der Koalitionsausschussitzung angekündigte Einmalzahlung nach einem Jahr Corona viel zu wenig. »Die Krisenbewältigung der großen Koalition bleibt ein armutspolitisches Trauerspiel.« Aus der Opposition kommt ebenfalls Kritik. »Eine einmalige, bescheidende Zahlung ist kein Ruhmesblatt für die bisherige Ignoranz«, sagte der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, der Rheinischen Post (Vorabmeldung, Freitagausgabe). Die beschlossene Einmalzahlung helfe strukturell und dauerhaft so wenig wie ein weiterer Kinderbonus, so Bartsch weiter.

Und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist unzufrieden mit den Resultaten des Treffens der Koalitionsspitzen. »Das Ergebnis ist ein Tropfen auf den heißen Stein, was die Herausforderungen und Nöte geringverdienender Arbeitnehmer und armer Familien angeht«, kritisierte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel am Donnerstag in Berlin in einer Pressemitteilung. Zwar sei es ein grundsätzlich gutes Signal, dass es weitere Hilfen für einkommensschwache Haushalte gebe. Dennoch seien die Beträge viel zu gering. Eine einmalige 150-Euro-Hilfe bleibe »Lichtjahre hinter den tatsächlichen monatlich wiederkehrenden Mehrkosten in der Coronakrise zurück«. (dpa/jW)