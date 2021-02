Gegen Kahlschlag

Stephane Mahe/REUTERS

In Frankreich sind am Donnerstag Tausende Menschen dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt und haben landesweit gegen den Sozialabbau und die Schließung von Kultureinrichtungen in der Coronapandemie demonstriert. Die größten Kundgebungen gab es nach Angaben von AFP in Paris, Marseille, Lyon und Nantes (Foto). Die Polizei sprach von jeweils mehreren tausend Teilnehmenden, nach Angaben der Gewerkschaften gingen dagegen allein in Paris 20.000 Menschen auf die Straße. Insgesamt waren 165 Aktionen angekündigt. (jW)