»Sie sprechen automatisch Sanktionen aus«

imago/Steinach Das wollen Hamburgs Behörden mit Schikanen verhindern, was hoffentlich eine um so bessere Werbung ist

Mit Rückwirkung für die Jahre 2018 und 2019 hat die Hamburger Finanzbehörde Ihrem Verein die Gemeinnützigkeit entzogen. Mit welcher Begründung?

Wird ein Verein von einem Schlapphut beobachtet, war’s das mit der steuerlichen Gemeinnützigkeit. Die Abgabenordnung des Bundes vergattert das lokale Finanzamt, keine Zeit mit etwaigen Nachweisen komplizierter, nerviger Rechtsverstöße zu verschwenden, die es bei uns auch nicht gibt. Als Begründung reicht, dass die ­Marxistische Abendschule, kurz MASCH, im Hamburger Verfassungsschutzbericht steht, traditionell unter der Rubrik »Linksextremismus«, mit dem sehr kurzen Mantra: »1981 auf Initiative der DKP gegründet, Marx-Lektüre, universitäres Umfeld.« Dass wir uns zum Beispiel auch mit Kritischer Theorie und mit Kritischer Psychologie beschäftigen, wird ignoriert.

Aber was ist denn an »Marx-Lektüre« überhaupt verfassungswidrig?

Nichts. Das »Kommunistische Manifest« von 1848 und der erste Band des »Kapitals« sind UNESCO-Weltdokumentenerbe. Gerne ignoriert wird: Betriebsräte und parlamentarische Demokratie mit Frauenwahlrecht konnten in Deutschland erstmals 1918 von Marxistinnen und Marxisten in sämtlichen Varianten der zerstrittenen Sozialdemokratie erkämpft werden. Es lohnt sich, die aktuellen Grundrechte gegen autoritäre Politik zu verteidigen.

Es gibt die Kritik, die Finanzbehörden machten sich zum Büttel der AfD-Fraktion in der Bürgerschaft. Diese hatte im November 2020 den Senat gefragt, welche »extremistischen Vereine« als gemeinnützig eingestuft seien. Glauben Sie, dass das eine Rolle spielte?

Im Endeffekt entscheiden die Inlandsgeheimdienste der Länder gerne uneinheitlich, wen sie beobachten. Und die lokalen Finanzämter sprechen gemäß der Abgabenordnung automatisch die Sanktionen aus. Das Finanzamt Hamburg-Nord hat diese verfassungsrechtlich groteske Verquickung von Geheimdienst und Steuerrecht jahrelang nicht umgesetzt, was für seine rechtsstaatliche Expertise spricht. Im Herbst 2020 fiel dies der AfD auf, die seitdem die SPD und die Grünen als angebliche Förderer von extremistischem Gedankengut vor sich hertreibt.

Schon Anfang 2019 wurde der Organisation ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen, es folgten die Kampagnenplattform Campact und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten, VVN–BdA. Sehen Sie da eine Strategie?

Wird eine Veranstaltung von einer Parteistiftung durchgeführt, ist sie gemeinnützig. Wird dieselbe Veranstaltung von ATTAC oder der VVN–BdA durchgeführt, soll sie es nicht sein. Die Parteien beißen die wachsende Konkurrenz aus den sozialen Bewegungen weg. So züchtet man Politikverdrossenheit. Demokratie und Antifaschismus sind aus Sicht der MASCH Hamburg gesellschaftliche Aufgaben auch außerhalb der Parlamente und Parteien. Das drückt unser Zusatz »Forum für Politik und Kultur« aus den 1980er Jahren aus. Haarsträubend ist es, ausgerechnet in Deutschland Antifaschismus als nicht gemeinnützig einzustufen. Die Gesellschaft ist da weiter: Nach diesem Unfug fliegen der VVN–BdA neue Mitglieder und nicht abzugsfähige Spenden nur so zu. Da außer den bereits genannten noch diverse linke Vereine betroffen sind, haben wir es in der Politik mit einem Rechtsruck zu tun.

Was bedeutet der Entzug der Gemeinnützigkeit für Ihren Verein praktisch?

Mund abwischen und weitermachen ist unsere Devise. Wir sind etwas mehr als 20 und freuen uns herzlich über neue Mitglieder, über Solidarität und am meisten über Teilnehmende an unseren kostenlosen Kursen und Veranstaltungen. Wo sonst kann man in angenehmer Atmosphäre ohne Bezahlschranke und Credit Points über UNESCO-Weltdokumentenerbe kritisch diskutieren?

Welche Schritte haben Sie unternommen?

Unsere beeindruckende Anwältin hat die »Gelegenheit zur Stellungnahme« genutzt, die einem das Finanzamt einräumt. Diese »Gelegenheit« ist eine kafkaeske Hommage an den Rechtsstaat: Man ist sicherheitshalber erst einmal schuldig, darf aber vergebens versuchen, seine Unschuld zu beweisen. Im Ergebnis läuft es auf eine Klage hinaus.