Zweite Auflage

Melbourne. Die Tennisteams von Russland und Italien haben beim ATP Cup in Melbourne als erste Nationen das Halbfinale erreicht. Beide Mannschaften feierten am Mittwoch bei der zweiten Auflage des Länderwettbewerbs ihre zweiten Siege im zweiten Spiel. Russland führte nach Erfolgen von Daniil Medwedew und Andrej Rubljow gegen Japan bereits vor dem abschließenden Doppel mit 2:0. Italien bezwang nach Siegen von Matteo Berrettini und Fabio Fognini Frankreich mit 2:1. Der französische Sieg im Doppel war wertlos. Die deutsche Mannschaft kämpft in der Nacht zum Donnerstag (0 Uhr MEZ) gegen Serbien um den Einzug ins Halbfinale. Beide Teams haben gegen Kanada gewonnen, der Sieger des Duells steht im Halbfinale. (dpa/jW)