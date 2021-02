Besser als befürchtet

Brendan McDermid/REUTERS Investor mit Einfluss: US-Fonds KKR ist größter Aktionär beim Verlag Axel Springer (Bildschirmfoto NYSE)

Von wegen Coronakrise: Der US-Konzern Apple hat im vergangenen Jahr seinen »Markenwert« um 87 Prozent auf 263 Milliarden US-Dollar (217 Milliarden Euro) gesteigert. Der »Wert« von Amazon stieg um 15 Prozent auf 254 Milliarden Dollar. Diese Zahlen hat die Beratungsagentur Brand Finance genannt. In Deutschland konnte da niemand mithalten. Der Aktienkurs von RTL ist 2020 per saldo um neun Prozent gesunken und der von Pro-sieben-Sat-1 (P7S1) um ein Prozent.

Wenn es Gewinner der Pandemie gibt, dann sind es die globalen Digitalkonzerne. Sie konnten im vergangenen Jahr Umsatz und Profit meist zweistellig steigern. In Deutschland beflügelten die beiden Shutdowns im Frühjahr und seit November 2020 ihre Geschäfte. Geschlossene Kinos und Kneipen steigerten die Nachfrage nach Streamingdiensten (Amazon, Netflix), die Werbetreibenden schichteten ihre Budgets in Richtung Digitales um (Google, Facebook), Homeoffice erhöht den Bedarf an entsprechender Software (Microsoft), und offenbar sitzt auch das Geld für hochpreisige Geräte lockerer (Apple).

Gleichzeitig ist 2020 nach Schätzungen der Unternehmensberatung Pricewaterhouse Coopers der Umsatz der deutschen Medienwirtschaft um zwölf Prozent gesunken. Am stärksten betroffen sind Bereiche, bei denen die Schließungen direkt greifen: Kinos, Filmwirtschaft und Buchhandlungen. Ebenso leiden Branchen, die stark von traditioneller Reklame abhängen: Presse, Rundfunk und die Werbewirtschaft selbst. Sie bilden das Rückgrat der meisten Medienunternehmen hierzulande.

Wer das Geschehen beobachtet, merkt davon allerdings wenig. Für Aufregung sorgte eher ein großangelegter Hackerangriff auf die Funke-Mediengruppe am 22. Dezember 2020. Es dauerte bis Ende Januar, ehe der Essener Konzern seine bundesweit 13 Zeitungen wieder in gewohnter Form ausliefern konnte. Zeitweilig erschienen sie als Notausgaben oder gar nicht. Über die Hintergründe und die Kosten der Attacke wird nichts verlautbart.

Momentan herrscht auf den Chefetagen sogar verhaltener Optimismus, die düsteren Prognosen vom Sommer 2020 wurden nach oben korrigiert. P7S1, die Nummer zwei in der Rangliste deutscher Medienkonzerne, meldete für das vergangene Jahr einen Rückgang beim Umsatz von 2,2 Prozent und beim Gewinn (EBITDA) von 20 Prozent. Die RTL-Gruppe (Bertelsmann) nannte minus zehn Prozent beim Umsatz und minus 26 beim EBITDA. Beide hatten noch im Herbst deutlich pessimistischere Prognosen gestellt.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender beim größten deutschen Medienkonzern Bertelsmann, hat das vergangene Jahr als »gut« bezeichnet. Konkreter wollte er nicht werden. Bauer-Media-Group-Geschäftsführer Veit Dengler räumte Mitte Januar ein, dass man beim Nettogewinn 2020 rund 30 Prozent unter Plan gelegen habe. Dennoch sei der Verlag bisher gut durch die Zeit gekommen. Bei Burda, Holtzbrinck und Funke hat man sich zu keiner Aussage hinreißen lassen.

Und die Axel Springer SE, der drittgrößte Konzern? Sie veröffentlicht seit ihrem Abschied von der Börse im Sommer 2020 keine Geschäftszahlen mehr. Allerdings hat die Zeitschrift Kress Pro (Heft 1/2021) anscheinend ein internes Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst and Young (EY) vorliegen. Demnach gehe man bei Springer für die kommenden vier Jahre von stabilen Erlösen aus. Der nationale Printumsatz sei 2020 allerdings um 14 Prozent gesunken. Der Grund sind neben schrumpfenden Werbeerlösen die Auflagenverluste (Bild verkaufte 12,8 Prozent weniger als 2019). In zwei Jahren werde dieser Bereich defizitär werden, so die EY-Analytiker.

Nach knapp einem Jahr Pandemie deutet aktuell nichts auf Verwerfungen in der deutschen Medienwirtschaft hin. Was nicht heißen muss, dass es so bleibt. Denn es gibt Akteure von außerhalb, die eigenen Spielregeln folgen. Bei Springer ist mit KKR ein Finanzinvestor zum Hauptaktionär (48,6 Prozent) geworden. Er ist seinen Geldgebern hohe Renditen schuldig und dürfte wenig Bereitschaft zeigen, ein defizitäres Printgeschäft mitzutragen. Deshalb wird unter Beobachtern spekuliert, welche Pläne der Investor bei Springer verfolgt. Ein vieldiskutiertes Szenario heißt Aufspaltung.

Bei P7S1 hat man schon länger Erfahrung mit dem Finanzkapital. Früher war dort auch KKR zugange, heute hat sich (neben tschechischen und US-Investoren) der italienische Berlusconi-Clan eine Sperrminorität von über 25 Prozent besorgt. Er verfolgt Pläne für einen europäischen Medienverbund, in dem der Konzern aus Unterföhring eine zentrale Rolle spielen soll. Auch hier ist von Aufspaltung die Rede. Die Verlagsgruppe von Holtzbrinck wiederum muss sich mit dem Investor BC herumschlagen, mit dem sie zusammen den Fachverlagskonzern Springer Nature betreibt. Der dort geplante Börsengang ist 2020 gescheitert – eine Situation, die BC nicht lange hinnehmen wird. Der Stuttgarter Konzern dürfte bald in Bedrängnis kommen.

So könnte es im Windschatten der Pandemie, angestoßen vom Finanzkapital und flankiert von den globalen Digitalkonzernen, doch zu einer Machtverschiebung in der Spitzengruppe der deutschen Medienwirtschaft kommen. Das hätte dann aber nur bedingt etwas mit der Pandemie zu tun. Finanzinvestoren wollen nicht dauerhaft Strukturen gestalten, sie wollen kurz- oder mittelfristig hohen Profit erzielen. Wenn dazu die Zerschlagung gewachsener Unternehmenskonstrukte zweckmäßig erscheint, hindert sie nichts. Die Folgen spielen (für sie) keine Rolle.