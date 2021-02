Cargo Records GmbH Sie weiß, wie man Klänge schichtet: Elori »Saxl« Kramer

Die minimalistische Kunst der Natur ist jedem bekannt, der mit offenen Ohren und Augen durch sie hindurchgeht. Beziehungsweise: Natur ist Natur, und Kunst ist Kunst und somit das Gegenteil von Natur. Also sagen wir lieber: die optischen und akustischen Signale der Natur – die zyklische Wiederholung der ans Ufer schlagenden Wellen, der Wind, der die Zweige bewegt und in den Blättern rauscht –, die in unseren kulturell geprägten Hirnen unwillkürlich ein minimalistisches Kunstwerk bilden. Elori »Saxl« Kramer, eine emmynominierte Komponistin aus New York, die ansonsten Mitglied der minder spannenden Band Alpenglow ist, nähert sich dieser Naturmusik auf ihrem Solodebüt »The Blue of ­Distance« mit ziemlich gelungenen Ergebnissen. Sie ist nicht die erste, die es tut, sie wird auch nicht die letzte sein, aber so gut, die Balance perfekt haltend, muss man das erst mal hinbekommen.

»Before Blue« ist ein einstimmendes Rauschen, das »Auftauchen aus dem Nebel«, wie man es von klassischen Kompositionen aus der Romantik kennt. Das Stück geht nach anderthalb Minuten über in das knapp zehnminütige »Blue«, das klingt, als wäre man auf einem Waldspaziergang mit Steve Reich. Geloopte Klangsegmente pulsieren, werden variiert, verschieben sich. Saxl hat das Album in mehreren Stufen konstruiert. Am Anfang standen Klänge, die sie in der Natur gefunden und aufgenommen hat. Auf die Basis dieser Rhythmen und Melodienfragmente hat sie Streicher, Holzbläser und elektronische Klangflächen geschichtet, das Vorgefundene weiterkomponiert und in Form gebracht. Sie hört die Muster im Zufälligen und Naturgegebenen, arbeitet sie aus, macht sie erkennbar. Die Schwierigkeit bei dieser Art zu arbeiten liegt darin, zu wissen, wann man aufhören muss. Also die vorgefundenen Sounds weder mit zu vielen Schichten zu überkleistern, bis es eigentlich wurscht ist, ob es sie gibt oder nicht, noch sie so roh stehen zu lassen, dass der Hörer sich fragt, ob er nicht besser selbst spazierengehen sollte, als die Platte zu hören. Auch wenn das aus medizinischer Sicht bestimmt auch ein schönes Ergebnis wäre.

Bei »The Blue of Distance« sind die ursprünglichen Natursounds manchmal hörbar, aber immer spürbar. Ähnlich muss es sich anfühlen, in der Meditation das »Einswerden mit der Natur« zu spüren. Ohne Räucherstäbchen und hässliche Pullover, sondern einfach als Zustand innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Am eindrucksvollsten gelingt Saxl das auf den drei vergleichsweise kurzen Stücken »Waves I–III«. Das Album im Ganzen ist so etwas wie ein, nun ja, »ruhiger Fluss«. Oder, besser, wie am Meer zu sitzen und sich beim Anblick des Meeres in ihm zu verlieren. Neben Steve Reich sind auch Brian Eno und Philip Glass nie weit weg.

Zentrale Idee des Albums ist Saxls Versuch, im Studio an die Orte mit ihrer jeweiligen Atmosphäre zu erinnern, an denen die Aufnahmen entstanden sind. Oder, wie sie es selbst sagt: »Ich war daran interessiert, zu verstehen, wie die persönliche Erfahrung der Entstehung von Erinnerung vielleicht die sich verändernde menschliche Beziehung zur Umwelt durch neue Technologie widerspiegelt, die uns einen Zugang zu Orten und Menschen ermöglicht, ohne physisch anwesend zu sein.« Also letztlich eine Abwandlung der »mentalen Reisen«, die gerade im Zeichen erzwungenen Zuhausebleibens Konjunktur haben dürften, aber auch sonst vielleicht nicht der schlechteste Zeitvertreib sind.