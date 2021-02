Pachtverträge auf Vorrat

imago/ZUMA Press Bohrungen nach Erdöl in den Gewässern der Arktis – wie hier in der Beaufortsee – sind wieder verboten

Eigentlich müssten die Ölförderer der USA Grund zur Freude haben: Zum ersten Mal seit Januar 2020 liegt der für Nordamerika relevante Richtpreis WTI (West Texas Intermediate) wieder über 55 US-Dollar (45 Euro) pro Barrel. Zwischenzeitlich war der Preis in Zusammenhang mit der verringerten Nachfrage aufgrund der Coronapandemie stark gesunken. Zwischen Mitte April und Anfang Mai 2020 lag er sogar bei nur 20 US-Dollar oder darunter. Für das gesamte vergangene Jahr ergab sich ein WTI-Durchschnittspreis von knapp 40 US-Dollar pro Barrel, ein Rückgang um mehr als ein Fünftel gegenüber 57 US-Dollar im Jahr 2019.

Dennoch tragen die Öl- und Erdgasproduzenten der USA verdrießliche Mienen zur Schau und stimmten öffentlich Untergangsgesänge an. Scheinbarer Anlass ist die Selbstverpflichtung des neuen Präsidenten Joseph Biden zu einer »sauberen Energierevolution« und »Umweltgerechtigkeit« (»Clean Energy Revolution and Environmental Justice«). Praktisch bedeutet das allerdings im wesentlichen nur, dass Biden zur Politik von Barack Obama zurückkehrt, in dessen Amtszeit (2009 bis 2017) er Vizepräsident war. Von Obamas energiestrategischen Anordnungen hatte Expräsident Donald Trump alles rückgängig gemacht, was juristisch möglich war. Nun hat Biden schon in seinen ersten Arbeitstagen zwar nicht den alten Zustand wiederhergestellt, denn inzwischen wurden auch irreversible Fakten geschaffen, aber doch deutliche Signale gesetzt.

Bereits am Tag seiner Vereidigung, dem 20. Januar, hob der neue Präsident die Baugenehmigung für die Phase IV der Ölpipeline Keystone XL auf, die von der westkanadischen Provinz Alberta zu Raffinerien in den US-amerikanischen Bundesstaaten Illinois und Texas sowie zu einem Pipelineknotenpunkt in Cushing (Oklahoma) führt. Obama hatte das Projekt gestoppt, Trump hatte es sofort wieder genehmigt. Gegen den Bau der Pipeline haben sich vor allem Umweltschützer und regionale indigene Gemeinschaften ausgesprochen.

Bohrungsverbote

Ebenfalls am Vereidigungstag setzte Biden eine Anordnung Obamas vom 9. Dezember 2016 wieder in Kraft, durch die Bohrungen nach Erdöl und Erdgas in den Gewässern der Arktis und in der Beringsee verboten und ein großes Naturschutzgebiet geschaffen wurde. Trump hatte das Verbot kurz nach seinem Amtsantritt aufgehoben. Außerdem ordnete der geschäftsführende Innenminister Scott de la Vega am 20. Januar ein 60tägiges Moratorium an, das neue Pachtverträge für Öl- und Gasbohrungen auf Staatsland und unter den Territorialgewässern nur in Ausnahmefällen zulässt. Die Maßnahme soll die Zeit bis zur Bestätigung der von Biden nominierten Innenministerin Debra Haaland durch den Senat überbrücken.

Noch mehr stört die Öl- und Gasproduzenten die Anordnung Bidens vom 27. Januar, die eine zeitlich unbegrenzte »Pause« für die Verpachtung von Staatsterritorien vorsieht. Dies soll eine gründliche Überprüfung der Verpachtungspraxis für die Öl- und Gasgewinnung durch das Innenministerium ermöglichen. Unter anderem wird erwogen, den Produzenten zusätzliche Gebühren abzuverlangen oder andere geeignete Maßnahmen einzuführen, durch die sie »für die entstehenden Klimakosten aufkommen« sollen.

Nach Angaben der Unternehmervereinigung »Independent Petroleum Association of America« entfallen 22 Prozent der US-amerikanischen Erdölförderung und zwölf Prozent der Gasproduktion auf das Staatsterritorium. Das Innenministerium beziffert die daraus resultierenden Einnahmen des Fiskus auf jährlich 11,7 Milliarden US-Dollar.

Großkonzerne unberührt

Leiter und Sprecher der Öl- und Gasunternehmen empören sich, dass Bidens Politik sie dazu zwingen werde, im Ausland zu investieren und dass die USA wieder von Importen aus dem Nahen und Mittleren Osten abhängig würden. Aber gerade die größten Branchenunternehmen treffen die neuen Maßnahmen zunächst nicht schwer: Sie haben, als sich Bidens Wahlsieg abzeichnete, umfangreiche Pachtverträge »auf Vorrat« abgeschlossen. Diese bleiben, was immer sonst noch passieren mag, von Anordnungen des US-Präsidenten unberührt.