Bio möglichst billig

Seit Jahren steigt der Absatz an Biolebensmitteln. Die Coronapandemie hat diese Entwicklung nochmals forciert, wie das aktuelle »Ökobarometer« zeigt. Mitte Januar präsentierte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) die Ergebnisse, die auf einer repräsentativen Verbraucherbefragung des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (Infas) zwischen Ende Juli und Ende August 2020 basieren.

Knapp 90 Prozent der 1.011 Befragten gaben an, zumindest gelegentlich Bioprodukte kaufen zu wollen; 37 Prozent sagten von sich, dass sie das bereits regelmäßig täten. Dabei gelangt das Gros der Produkte in einer der großen Supermarkt- oder Discounterketten wie Edeka, Rewe, Aldi und Lidl in die Einkaufswagen. Gleichwohl zeigt die Umfrage, dass der Konsum von Biolebensmitteln auch in Zeiten von Corona ebenso ein Minderheitenthema bleibt wie der Kauf regionaler Produkte oder der Trend zum Selberkochen: 20 Prozent gaben an, öfter auf die regionale Herkunft der erworbenen Lebensmittel zu achten, 19 Prozent kochen häufiger, und 15 Prozent kaufen in Zeiten der Pandemie deutlich mehr Bioprodukte.

Aus diesen Zahlen zieht Klöckner den Schluss, aus »Gelegenheits-« seien »Gewohnheitskäufer geworden«. Auch »insgesamt greifen immer mehr Verbraucher zu Bioprodukten«. Sie sieht einen Zusammenhang mit den vermeintlichen Anstrengungen ihres Hauses, den Ökolandbau zu fördern, sowie dem von ihrer Vorgängerin Renate Künast (Grüne) eingeführten Biosiegel, das wegen seiner wachsweichen Vorgaben von Anfang an umstritten war. Klöckner geht aber noch einen Schritt weiter, indem sie eine »Hybridlandwirtschaft« fordert. Der Ökolandbau müsse produktiver, die konventionelle Anbauweise ressourcenschonender und tierwohlgerechter werden – dabei aber selbstverständlich weiter ertragreich bleiben. Das klingt nach eierlegender Wollmilchsau, die es trotz aller Anstrengungen bisher noch nicht in die Ställe geschafft hat.

Differenzierter setzt sich der Brancheninfodienst Biohandel mit der aktuellen Entwicklung auseinander: In einem am 30. Dezember 2020 veröffentlichten Jahresrückblick heißt es, dass auch Biofleisch im zurückliegenden Jahr unter prekären Arbeitsbedingungen in Coronahotspotbetrieben produziert worden sein könnte, da sich das als großer Ausbeuter bekannt gewordene Unternehmen Tönnies als »Deutschlands größter Bioschlachtbetrieb« bezeichne.

Außerdem zeigt sich mit den Umsatzsteigerungen bei Biolebensmitteln und anderen Bioprodukten immer deutlicher, dass die Großen im Lebensmitteleinzelhandel nicht nur wachsende Marktanteile daran übernehmen, sondern auch immer mehr Einfluss in den traditionellen Verbänden und Gremien des Biolandbaus und -handels gewinnen. So gehören Kaufland, Edeka, Rewe und andere der Handelskonzerne dem anthroposophisch orientierten Demeter-Verband an, was unter Biofachhändlern zum Teil kritisiert wird. Der Bundesverband Naturkost, Naturwaren (BNN) fürchtete durch die Aufnahme dieser Unternehmen in Demeter »negative Auswirkungen auf die gesamte Branche«, heißt es im Jahresrückblick.

Um so praktischer, dass seit November vergangenen Jahres ein Rewe-Mann Vorstandsmitglied in einem anderen Traditionsverband, dem Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) ist: Marcus Wewer, Rewe-Referent für ökologischen Landbau und zudem verantwortlich für die Qualitätssicherung der Bioeigenmarken, nehme nun »den Posten des Handelsvorsitzenden« im BÖLW ein, schreibt Biohandel. Seine Vorgängerin Elke Röder musste dieses Amt abgeben, nachdem sie bereits zuvor nach 30 Jahren als Geschäftsführerin des BNN ausgeschieden war.

Es stünden weitere Veränderungen im Bundesverband an, heißt es im Jahresrückblick. Geplant sei ein »offener und partizipatorischer Prozess unter dem Motto ›Viva Attacke 2021‹«, der auf eine Erneuerung des BNN ziele. Damit reagiere der Verband auf die Verschiebungen in der Branche. Schließlich will laut Biohandel auch der größte deutsche Biohändler Dennree mit der Supermarktkette Denns auf die Expansion des konventionellen Lebensmittelhandels bei Bio reagieren: Denns-Geschäftsführer Joseph Nossol kündigte an, unter dem neuen Markendach »Biomarktverbund« die Kräfte von Denns und den selbständig geführten, großenteils von Dennree belieferten Biomärkten zu bündeln. Der Kampf um die Marktanteile geht weiter – unabhängig von Corona.