Haribo mauert

imago images/Future Image Leuchtreklame, die künftig die vom Gummibärchenproduzenten ablösen könnte

Aufgeben kommt nicht in Frage. Beschäftigte und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) verlangen weiterhin eine Nachfolgelösung für das Werk des Gummibärchenproduzenten Haribo im westsächsischen Wilkau-Haßlau (jW berichtete). Nun hat der Konkurrent Katjes ein Übernahmeinteresse bekundet. Beschlossen ist indes noch nichts.

Anfang November 2020 hatte Haribo angekündigt, den Standort dichtzumachen. Seit Ende Dezember steht die Produktion still. Der Betriebsrat konnte mit NGG-Unterstützung einen Sozialplan und Interessenausgleich für die rund 150 Beschäftigten abschließen. Kernpunkt: Bis Ende März haben die Hariboianer eine Jobgarantie.

Gewerkschafter halten Haribo vor, den Abschluss für einen Betriebsübergang zu verzögern und das Werk zu demontieren. »Wir befürchten zudem, dass Haribo den Preis für sein Werk hochtreiben will, damit es für die Branchenkonkurrenz unattraktiv wird«, sagte Thomas Lißner von der NGG am Mittwoch gegenüber jW.

Nach jW-Informationen hat die Katjes-Geschäftsführung am Dienstag vormittag »grünes Licht« gegeben, namentlich als Interessent genannt zu werden. Diese Rolle übernahm Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD): »Ich habe Katjes gebeten zu prüfen, ob das Werk in Wilkau nicht in das eigene Unternehmen passt.«

Das wird seitens des Süßwarenherstellers bestätigt. Aber: »Da es sich um einen laufenden Prozess handelt, kann ich den Sachverhalt nicht näher kommentieren«, sagte Katjes-Pressesprecherin Gloria Blumhofer am Mittwoch auf jW-Nachfrage. Nur soviel: Eine Übernahmevoraussetzung sei, »ob unsere vegetarischen Erzeugnisse in Wilkau produzierbar sind«. Eine Haribo-Sprecherin erklärte gleichentags gegenüber dieser Zeitung, es seien bereits mit »einigen seriösen Kaufinteressenten« Gespräche geführt worden. »Wir sind gerne bereit, das auch mit Katjes zu tun.« Nur fehle bislang eine »klare Willensbekundung«, behauptete sie.

Die sei längst da, entgegnete NGGler Lißner. Die Gewerkschaft fordert nun rasch ergebnisorientierte Verhandlungen. Und die Zeit drängt, wenn die Belegschaft zusammengehalten werden soll. »Sollte Haribo eine Perspektive für unseren Standort blockieren, ziehen wir vor die Firmenzentrale in Grafschaft bei Bonn«, versicherte Lißner.