Freilassung gefordert

In Istanbul haben am Mittwoch Unterstützer der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) für die Freilassung des ehemaligen HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas vor dem Justizgebäude im Stadtteil Caglayan demonstriert. Dort begann die Hauptverhandlung gegen den Politiker wegen Beleidigung des ehemaligen türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu, berichtete die kurdische Nachrichtenagentur ANF. Demirtas nahm an der Verhandlung per Video aus dem Gefängnis Edirne teil, in dem er seit mehr als vier Jahren festgehalten wird. (jW)