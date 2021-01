Portugal: Parlament für Legalisierung der Sterbehilfe

Armando Franca / AP / dpa Das im Palácio de Sao Bento in Lissabon untergebrachte Parlament Portugals

Lissabon. Das portugiesische Parlament hat für die Legalisierung medizinisch begleiteter Sterbehilfe gestimmt. Der Gesetzentwurf wurde am Freitag mehrheitlich angenommen. Portugal ist damit das vierte EU-Land nach Belgien, den Niederlanden und Luxemburg, das Sterbehilfe legalisiert.

Die Abgeordneten stimmen über einen Gesetzentwurf ab, wonach Erwachsene in einer Situation »extremen Leids und unumkehrbarer Beeinträchtigung« auf aktive Sterbehilfe zurückgreifen dürfen. Die Regelung soll nur für portugiesische Staatsbürger mit Wohnsitz in Portugal gelten. Ärzte und Psychiater müssen die Entscheidung für rechtsgültig erklären, falls Zweifel an der Fähigkeit zu einer »freien und aufgeklärten« Entscheidung bestehen.

Vor dem Inkrafttreten wird der Entwurf dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa vorgelegt, der das Gesetz entweder unterzeichnen, dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegen oder ein Veto dagegen einlegen kann. Bei einem Veto könnte er in einer zweiten Parlamentsabstimmung überstimmt werden. (AFP/jW)