Belgien: Schienenbetreiber wegen tödlichem Zugunfall verurteilt

Thierry Roge / Reuters Zugunfälle in Belgien wie vor elf Jahren sollen in Zukunft durch noch mehr Sicherheitsmaßnahmen verhindert werden

Brüssel. Fast elf Jahre nach einem Zugunfall mit 19 Toten im belgischen Buizingen hat ein Brüsseler Gericht den Betreiber des Schienennetzes Infrabel zu 330.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Die Hälfte der Strafe sei zur Bewährung ausgesetzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Freitag. Das Gericht bestätigte die Auffassung einer vorherigen Instanz, dass der Schienenbetreiber Fehler gemacht und seine Pflichten verletzt habe, was zu dem tödlichen Unfall geführt habe.

Das Urteil fällt jedoch milder aus als die Entscheidung eines Brüsseler Gerichts 2019: Dieses hatte die belgische Bahn SNCB sowie den Schienennetzbetreiber zu einer Geldstrafe von je 550.000 Euro verurteilt. Während SNCB die Strafe akzeptierte, legten sowohl Infrabel als auch die Staatsanwaltschaft Revision ein. Infrabel wollte die Strafe mildern, die Staatsanwaltschaft eine härtere Maßnahme erreichen.

Am 15. Februar 2010 hatte der Lokführer eines voll besetzten Regionalzuges ein Stoppsignal übersehen. Sein Zug prallte in Buizingen bei Brüssel mit einer zweiten voll besetzten Regionalbahn zusammen. 19 Passagiere starben. Bei der Festsetzung des Strafmaßes berücksichtigte das Gericht nun unter anderem die Tatsache, dass der Betreiber Maßnahmen vorweisen konnte, die einen solchen Unfall in Zukunft verhindern sollen. Infrabel will laut Belga keine weitere Berufung einlegen. (dpa/jW)